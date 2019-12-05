TL

حددت رئاسة الجمهورية مواعيد استشارات التكليف الرسمية والملزمة بيوم واحد هو يوم الاثنين..

واعتبر البطريرك الراعي ذلك إيذاناً ببزوغ فجر جديد في لبنان..

رغم ذلك قالت أوساط سياسية إن تحديد الاثنين يعني أن هناك أربعة أيام هامش زمني تستكمل فيه الاستشارات السياسية بما يعني التأليف قبل التكليف..

المنار

إلى الاستشارات النيابية أفضت المشاورات الحكومية، على اسم سمير الخطيب الذي عبر بيانات الأصالة أو الوكالة التي أطلقها رؤساء الحكومات السابقون، رست رئاسة الحكومة، وإن صدقت النيات ولم تتقلب ببيانات أو إيعازات، فإن الاثنين المقبل موعد قاطع للاستشارات النيابية الملزمة الذي حدده رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس الحكومة العتيدة.

nbn

رئاسة الجمهورية أعلنت الاثنين المقبل موعداً لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف، بعد أجواء إيجابية لفحت الملف الحكومي إثر لقاء العشر دقائق المسائي في بيت الوسط بين الرئيس سعد الحريري والخليلين اللذين سمعا منه تبنياً لسمير الخطيب الذي زاره اليوم، وتأكيداً على المشاركة في الحكومة العتيدة التي ستكون من أربعة وعشرين وزيراً ويعود لكل طرف فيها أن يسمي ممثلاً سياسياً أو من التكنوقراط.

mtv

من راقب المشاورات السياسية التي تكثفت في الثماني والأربعين ساعة الأخيرة يتأكد له أن أداء السلطة السياسية لم يتغير. كأن كل ما حصل في مرحلة ما بعد السابع عشر من تشرين الأول حصل في بلد آخر، بل حتى على كوكب آخر.

NTV

كان الرئيس نجيب ميقاتي أكثر وضوحاً من البيان عندما قال للجديد في الوقت الراهن ليس هناك أكثر من الحريري قدرة على تحمل هذا الحمل من أجل لبنان وسلامته، ومع وقوف الثلاثية السنية إلى جانب مرجعية الحريري، وعدم إعلان دار الفتوى يوم العيد الحكومي إلى الساعة، فإن استشارات الاثنين ستتكئ على المستقبل وخياره في التسمية، فيما يجري الرئيس المستقيل هذا المساء جولة مشاورات أخرى مع الخطيب.

OTV

يبقى تشكيل الحكومة أولوية مطلقة لمنع الانهيار المالي والاقتصادي .

LBC

أخيراً، حدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة.

الموعد حدد الاثنين المقبل، ما يعني عملياً أن الأمور لم تنضج في شكل نهائي بعد، لا على مستوى التكليف ولا التأليف، ما يجعل الأيام المقبلة شديدة الأهمية لجهة تثبيت اسم سمير الخطيب لرئاسة الحكومة من عدمه والغوص في شياطين تفاصيل توزيع الوزارات.

الميادين

استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، احتمال التوصل إلى توافق مع تركيا على تعريف الإرهاب، خلال مؤتمر صحافي عقب قمة حلف شمال الأطلسي في واتفورد قرب لندن.

الجزيرة

وجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، انتقادات شديدة إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، معتبراً أنه "في حالة موت دماغي"، مصعداً الضغط قبل أسبوع من قمة حاسمة للحلف الأطلسي.

العربية

نددت سوريا بشدة بالقرارات الصادرة عن مجلس الشيوخ الأميركي، والتي "تعتبر تدخلاً سافراً لواشنطن في الشؤون الداخلية للصين". وقال مسؤول فى وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح: "القرار الأخير المسمى مشروع قانون الأيغور لعام 2019 يناقض الجهود التى تقوم بها حكومة الصين الشعبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، وينتهك القانون الدولي".