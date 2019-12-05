لبنان الحر

وجه النائب سامي الجميل رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون جاء فيها:"أتوجه إليكم بهذه الرسالة في هذا الوقت العصيب من تاريخنا، فنحن على متن سفينة تغرق، واللبنانيون يعيشون المعاناة اليومية في ظل تعطل مؤسساتهم نتيجة تقاعسكم حتى الساعة عن تحديد موعد للاستشاريات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل".

صوت لبنان

قال الرئيس نجيب ميقاتي إن "الرئيس سعد الحريري هو الشخص المناسب لتولي رئاسة الحكومة في الوقت الراهن، بغض النظر عن رأيه ومن سيسمي هو".

radio orient

أكد النائب نزيه نجم في بيان أن "البلد ما عاد يحتمل لحظة تأخير واحدة، فالخطر بات بيننا يتهددنا يومياً". وحث على "العمل السريع والجدي لاستعادة الحركة الاقتصادية، أولاً عبر إعادة الثقة السياسية من خلال تشكيل حكومة موثوقة وفاعلة، وثانياً من خلال البدء جدياً بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة من الدولة، وثالثاً عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة الإنقاذية اقتصادياً ومالياً".

اذاعة النور

استقبل وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسن اللقيس وفداً من تجمع مزارعي الجنوب برئاسة محمد الحسيني، يرافقه عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي عمران فخري. وتطرق البحث إلى واقع القطاع الزراعي في الجنوب واحتياجاته من المدخلات الزراعية والوسائل التي يمكن توفيرها لتأمين التمويل لاستيراد المدخلات الزراعية دون زيادة الكلفة على المزارع.

صوت المدى

رأى نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن "المؤشرات واضحة وتدل على وقائع إيجابية جداً باتجاه تأليف حكومة، لكن النقطة المركزية تتمثل بتسمية الرئيس سعد الحريري الرئيس المكلف الجديد ودعمه، ما يضمن نجاح الحكومة الجديدة".