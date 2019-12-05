وجه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، انتقاداً شديداً إلى زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس كتلة "كاحول لافان" بيني غانتس، على خلفية عدم تشكيل حكومة وحدة بعد جولتي انتخابات للكنيست، وتزايد احتمالات التوجه إلى انتخابات ثالثة، وطالبهما بألا يجران الدولة وراء "جنونهما". وقال: "لا أبالغ إذا قلت إن هذا وقت الضيق لدولة إسرائيل ونظامها. وأتوجه إليكم يا قادة إسرائيل، أنتم الذين تجرون مفاوضات طويلة ومنهكة وعديمة الجدوى منذ أشهر. هل تريدون أن تجِنّوا، جِنّوا. لكن لماذا تجرون معكم الشعب في إسرائيل؟

قالت صحيفة "هآرتس" إن ليبرمان يهدد "كاحول لافان" بالانضمام إلى حكومة يمينية ضيقة برئاسة نتنياهو، إذا لم توافق "كاحول لافان" على أن يتولى نتنياهو رئاسة حكومة وحدة في الفترة الأولى من التناوب. ونقلت الصحيفة عن مصادر في "يسرائيل بيتينو" قولها إن أعضاء كنيست في هذا الحزب توجهوا إلى ليبرمان مطالبين بالانضمام إلى حكومة يمين ضيقة ومنع إجراء انتخابات للكنيست.

أعرب نتنياهو عن استعداد حزبه "الليكود" لخوض انتخابات الكنيست الثالثة بعد فشل اجتماع جديد بينه ومنافسه غانتس، وقال إذا أجبرنا على خوض الانتخابات الثالثة فسنفوز فيها".

قال نتنياهو قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، إنه سيلتقي هناك مع وزير الخارجية الأميركي وسيبحث معه عدة مواضيع، سيركز على إيران أولاً، وحول موضعين آخرين: الحلف الدفاعي مع الولايات المتحدة، الذي أريد دفعه قدماً، وكذلك اعتراف أميركي مستقبلي بفرض السيادة الإسرائيلية على غور الأردن.

كشفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، النقاب عن تعمد السلطات في الجيش على التزييف في السجلات المتعلقة بتجنيد الشبان الحريديين، كما استعمل الجيش أسلوب الكذب والتضليل. وقدم الجيش تقارير كاذبة حول تجنيد الحريديين لجميع الهيئات الحكومية، وضمنها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، لوزير الأمن، ولرئيس هيئة أركان الجيش، وذلك بغرض إظهار معطيات تتناسب مع أهداف التجنيد التي حددت.

أقر الجيش في رده على وسائل الإعلام بالتزييف في التسجيلات قائلاً "اكتشف الجيش الإسرائيلي مؤخراً خطأ في إحصاء عدد الجنود الحريديين في السنوات الأخيرة".

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة. وقالت وكالات إن 91 دولة صوتت لصالح هذا القرار، فيما رفضه 9 أعضاء، وامتنع 65 عضواً عن التصويت. ويطالب القرار إسرائيل بمغادرة كل الأراضي السورية المحتلة في الجولان حتى خط الرابع من حزيران 1967، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي.