"الجمهورية" حذرت كوريا الشمالية من أن النزاع المسلح الشامل بينها والولايات المتحدة، قد يبدأ في أي لحظة، متعهدة بالرد عبر كل مستوى على أي استخدام محتمل للقوة من قبل الحكومة الأميركية.

"الجمهورية" تعهد قادة حلف شمال الأطلسي أمس، بالتضامن لمواجهة التهديدات من روسيا والإرهاب وأقروا بالتحديات التي يمثلها تصاعد نفوذ الصين، وذلك في القمة التي خيمت عليها مرة أخرى نوبات غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

"الجمهورية" استبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون احتمال التوصل إلى توافق مع تركيا على تعريف الإرهاب.

"الجمهورية" أطلقت تركيا عملية عسكرية في سوريا في مناطق حدودية تستهدف المقاتلين الأكراد الذي تعتبرهم إرهابيين، في حين ساندت الفصائل الكردية التحالف الدولي في معركته ضد تنظيم داعش والمنظمات الجهادية الأخرى.

"الشرق الأوسط" أعلنت الولايات المتحدة أمس، أنها ستعين سفيراً في السودان وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى واشنطن، التي ستتوج غداً بلقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

"الشرق الأوسط" قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي التقى حمدوك أمس، إن البلدين سيبدآن إجراءات تبادل السفراء.

"الشرق الأوسط" قالت السلطات التركية أمس، إنها قامت بترحيل 59 من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي الأجانب إلى بلدانهم.

"الشرق الأوسط" دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس قادة دول الساحل الأفريقي الخمس، لإجراء محادثات حول الدعم العسكري الفرنسي لهم في حربهم ضد الجماعات المتطرفة.

"الجمهورية" أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، أن بلاده لا تزال مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة، إذا رفعت واشنطن العقوبات التي أعادت فرضها على الجمهورية الإسلامية بعد انسحابها الآحادي من الاتفاق النووي.

"الجمهورية" دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس، إلى إطلاق الأبرياء الذين اعتقلوا خلال الاحتجاجات.

"الجمهورية" كشف ثالث أكبر مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون رود أمس، عن أن ثمة مؤشرات على احتمال قيام إيران بأعمال عدائية في المستقبل، وسط تصاعد التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

"الشرق" وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقرير لجنة شؤون الاستخبارات لمجلس النواب حول قضية عزله بأنه "مسخرة"، مشيراً إلى أن صدور التقرير ساهم في توحيد الصف للجمهوريين الذين يدعمونه.

"الجمهورية" اتهم رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطي جيري نادلر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه مستعد للتفريط بالأمن القومي الأميركي لتعزيز حظوظ انتخابه رئيساً لولاية ثانية.

"اللواء" هددت الصين أمس الولايات المتحدة بدفع الثمن، لاعتمادها مشروع قانون من شأنه أن يفرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين على خلفية ملف الأويغور في منطقة شينجيانغ بشمال غرب الصين.