"الشرق الأوسط" عقد قائد القوات الروسية العاملة في سوريا ألكسندر تشايكو اجتماعاً مع مظلوم عبدي قائد "قوات سوريا الديموقراطية" في بلدة عامودا، التابعة لمدينة الحسكة لبحث تطبيق خطوات المرحلة الثانية من الاتفاقية التي وقعت بين قوات سوريا الديموقراطية والقيادة العامة للجيش السوري.

"الشرق الأوسط" قتل 3 أشخاص وأصيب أكثر من 12 آخرين أمس، في انفجار سيارة مفخخة في شارع الكورنيش وسط مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

"الجمهورية" بدأت في الجزائر أمس محاكمة اثنين من رؤساء الحكومات السابقين، وهما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وعدد آخر من المسؤولين السياسيين ورجال الأعمال بتهمة الفساد، في حين قرر محامو المتهمين مقاطعة المحاكمة، كما سبق أن أعلنوا في الجلسة المؤجلة قبل يومين.

"الجمهورية" طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل بمغادرة مرتفعات الجولان المحتلة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي، حيث صوتت 91 دولة لصالح هذا القرار، فيما رفضته 9 أعضاء وامتنع 65 عضواً عن التصويت.

"الشرق الأوسط" أكدت موسكو أمس استمرار توسيع مسار دوريات الشرطة العسكرية الروسية على طول الحدود بالمناطق الشمالية في سوريا، في إطار تنفيذ اتفاق سوتشي الموقع مع تركيا في تشرين الأول الماضي.

"الشرق الأوسط" دفع الجيش التركي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى نقاط مراقبته العسكرية المنتشرة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا أمس، ضمت عدداً من المدرعات وناقلات الجند ومعدات بناء.

"الشرق الأوسط" دعا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر مجلس الأمن ودول حوض المتوسط إلى التدخل لمواجهة المخططات التركية وإحباطها في استعادة نفوذها المدمر في المنطقة.

"الشرق الأوسط" بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، زيارة إلى إيطاليا للمشاركة في أعمال الدورة الخامسة لمنتدى روما بين دول شمال وجنوب المنطقة بشأن التحديات.