البناء/ محمود منصور

تناول الأوضاع الاقتصادية في لبنان ورأى أنّ تعرُّض اقتصاد أيّ بلد لظروف خاصة، تزيد من طلب المواطنين على السيولة بقصد التحوّط أو لمواجهة المخاوف، لافتاً أنّه في المقابل، تقوم المصارف في إطار القوانين الناظمة لعملها بإدارة السيولة حفاظاً على مصداقيتها واستمرارها لكونها العصب الحقيقي للاقتصاد، وأضاف أنّ المصارف اللبنانية باختلاف أحجامها، سعت نحو تدعيم مكوّنات شبكات الأمان المالي لديها بهدف زيادة عمق الأسواق المالية واستقرارها، ونقل عن صندوق النقد الدولي أنّ نسبة البطالة بين الشباب أصبحت تفوق 25 بالمئة، مشيراً أنّ مواجهتها تتم بمعدلات نمو تفوق 1.5 بالمئة.

الديار/ جاسم عجاقة

كتب عن الأزمة الاقتصادية في البلاد لافتاً أنّ الأرقام تُشير إلى كارثة اجتماعية مع نسبة فقر أصبحت تفوق ثلث الشعب اللبناني ومُرجحة إلى الارتفاع إلى 50% إذا ما استمرّت الأوضاع على ما هي عليه، وأشار إلى أنّ الأوضاع الاقتصادية الحالية، والتي هي نتاج عقود من غياب السياسات الاقتصادية والاعتماد على الريع، دفعت بالعديد من الشركات إلى الإقفال أو دفع نصف أجر للموظفين منوّهاً أنّ هذا الأمر سيُقلّل من المدخول الشهري للعائلات، مضيفاً أنّه سيزيد عدد العائلات على الأطراف التي لها مدخول شهري أقلّ من 324 دولاراً أميركياً إلى أكثر من 27%، كما شدّد على أنّ الفساد المُستشري في مركز القرار خلق احتكارات جعلت من شبه المُستحيل احترام قواعد اللعبة الاقتصادية المبنية بالدرجة الأولى على التنافسية، وقال إنّه لم تقم أي سياسة حكومية بتصحيح هذا الخلل، لا بل على العكس ازدادت قوّة الاحتكار مع الوقت إلى درجة يُمكن من خلالها القول إنّ الاحتكار أخضع القرار السياسي وأصبح مشروع قانون التنافسية يقبع في جوارير الوزارات.

اللواء/ عامر مشموشي

عرض للوضع الحكومي الراهن وكشف أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بادر إلى تحديد يوم الاثنين المقبل موعداً للاستشارات النيابية الملزمة ليصار بموجبها تكليف من تسمية الأكثرية النيابية لتأليف حكومة جديدة خلفاً لحكومة الرئيس سعد الحريري والتي استقالت تحت ضغط الشارع، وقال إنّه بذلك، يكون رئيس الجمهوريّة وضع حداً للسجال السياسي الدائر على خلفية عدم توجيه الدعوة رغم انقضاء قرابة الشهر على الاستقالة، وتذرعه بوجوب الاتفاق المسبق على الحكومة الجديدة حتى لا تقع البلاد في أزمة الفراغ الحكومي، ونقل عن مصادر في أوساط بعبدا قولها إنّها لا تخفي أنّ الدعوة التي وجّهها رئيس الجمهورية لبدء الاستشارات النيابية لم تأتِ استجابة لمطلب رؤساء الحكومة السابقين، وإنما جاءت بناء لطلب رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، بنتيجة المشاورات التي تمت معه خلال الفترة التي تلت الاستقالة.

الشرق / خليل الخوري

تحدّث عن الاستشارات النيابية الملزمة، وقال إنّ الأيام الأربعة، بدءاً من يوم الخميس، تفصلنا عن موعد إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، مشيراً أنّه يفترض، دستورياً، أن تنتهي يوم الاثنين المقبل، بتكليف من يشكّل الحكومة، ولفت أنّ هذه الأيام ستحمل في طيّاتها الكثير من الهواجس والهموم والمخاوف والتفاؤل في آنٍ معاً، معرباً عن آماله في انبثاق حكومة ستكون مهمتها الأكثر دقّة في تاريخ لبنان الحديث نظراً للحظة الاستثنائية التي يتوافق فيها تشكيل الحكومة مع الثورة التي حرّكت وضعاً كان أشبه بالموت منه بالحياة.

نداء الوطن/غادة حلاوي

رأت أنّ تحديد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لموعد الاستشارات النيابية الملزمة، ساهم في رفع منسوب التفاؤل بإمكانية أن تكون المشاورات المتعلقة بتكليف رئيس جديد للحكومة العتيدة قد بلغت نهايتها المرجوة وأنّ المرشح سمير الخطيب قطع شوطاً باتجاه التكليف، لكنه لم يبدد الشكوك حول مرور هذه الاستشارات نحو بر الأمان، ولفتت إلى أنّ الآراء انقسمت أمس بين متفائل بما حصل ومتحفظ، وبين الرأيين كان ثمة رأي ثالث يسأل عن المؤشرات التي استند إليها للتّسليم بأنّ المشاورات انتهت فيما هناك جملة معطيات من شأنها أن تعزز خوف الخائفين، وأنّه ربما يكون سمير الخطيب الأكثر تفاؤلاً بوصوله إلى بر التكليف والتأليف، وهذا ما عبّر عنه لمن التقاهم ممن بكّروا في مباركة تكليفه.