The Washington Post

ألمانيا تربط بين عملاء روس وعملية اغتيال في برلين وتطرد عدداً من الدبلوماسيين الروس

ذكرت السلطات الألمانية الأربعاء أنها تشتبه في أن عملاء روس كانوا وراء عملية اغتيال حصلت في برلين خلال الصيف وقررت طرد دبلوماسيين روس على علاقة بالقضية.

وقال المدعي العام الاتحادي إن هناك "أدلة واقعية كافية" على أن عملية القتل التي وقعت في 23 آب نفذتها وكالات الاستخبارات الروسية أو تلك التابعة لجمهورية الشيشان الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن اثنين من موظفي السفارة الروسية في برلين "شخصان غير مرغوب فيهما"، واعتبرت أن السلطات الروسية لم تتعاون مع التحقيق "بما فيه الكفاية" على الرغم من المطالبات المتكررة على أعلى المستويات.

ورفض ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية الاتهام بالتورط الروسي في عملية القتل، ووصفه بأنه "لا أساس له على الإطلاق". وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها ستضطر إلى اتخاذ خطوات مشابهة رداً على طرد الدبلوماسيين الروس.

الاغتيال الذي نُفذ في برلين - إذا ثبت تورّط روسيا - سيشكّل أول عملية قتل من هذا القبيل على الأراضي الألمانية منذ نهاية الحرب الباردة وهو يهدد بتعطيل العلاقات بين برلين وموسكو في حين تحاول ألمانيا موازنة الخلافات السياسية مع احتياجاتها من الطاقة.

The New York Times

مسؤولون أميركيون يقولون إن إيران تنقل صواريخ بشكل سري إلى العراق

استغلّت إيران الفوضى المستمرة في العراق لبناء ترسانة خفية من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في العراق، وذلك ضمن جهد متزايد لمحاولة ترهيب الشرق الأوسط وتأكيد نفوذها وقوتها، وفقاً لمسؤولي الاستخبارات والجيش الأميركيين.

تأتي هذه التعزيزات في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الناشئة ضد المصالح الأميركية، بما في ذلك الهجمات على ناقلات النفط والمنشآت التي ألقى مسؤولو الاستخبارات باللوم فيها على إيران. وأرسلت إدارة ترامب منذ شهر أيار حوالى 14000 جندي إضافي إلى المنطقة، وذلك بشكل أساسي لتعزيز قدرات السفن البحرية وأنظمة الدفاع الصاروخي.

لكن المعلومات الاستخباراتية الجديدة حول تخزين إيران للصواريخ في العراق تشكّل أحدث مؤشر على أن جهود إدارة ترامب لردع طهران عبر تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط قد فشلت إلى حد كبير.

وقال مسؤولو الاستخبارات إن الصواريخ تشكل تهديداً للحلفاء والشركاء الأميركيين في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل والسعودية، وقد تعرّض القوات الأميركية للخطر.

روسيا اليوم

ستولتنبرغ: "إس-400" الروسية المنتشرة في تركيا لن تدمج في شبكة الناتو للدفاع الجوي

صرّح أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرغ، بأن المنظومات الصاروخية "إس-400" التي اشترتها تركيا من روسيا لا يمكن دمجها أبداً في شبكة الدفاع الجوي المشتركة لدول الحلف.

وقال ستولتبرغ للصحفيين في مؤتمر صحفي أجراه، الأربعاء، في ختام أعمال قمة زعماء دول الناتو في لندن، إن "المنظومات الروسية لن يتم دمجها في الدفاع الجوي المشترك للحلف، لأن هذه المنظومات بالطبع لا يمكن أن تعمل مع أنظمة الناتو".

وأكد ستولتنبرغ أن الكثير من دول الناتو تشعر بالقلق بسبب قرار تركيا استخدام "إس-400" الروسية رغم اعتراض الولايات المتحدة على ذلك، مشدداً على أن "إس-400" ستعمل بصورة مستقلة عن الدفاعات الجوية للناتو دون دمجهما.

مع ذلك، أشار ستولتنبرغ إلى أن المفاوضات الأميركية - التركية بشأن تخلي أنقرة عن المنظومات الروسية لصالح مثيلاتها الأميركية من طراز "باتريوت" لا تزال جارية، مؤكداً أن الحلف يعمل من أجل إيجاد حل للمسألة الخلافية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مؤتمر صحفي له، إن مسألة شراء تركيا "إس-400" لم تبحث في قمة الناتو المنعقدة.

وكان إصرار أنقرة على اقتناء "إس-400" التي بدأت روسيا بتوريدها إلى تركيا منتصف تموز الماضي، أحد أسباب تأزم علاقاتها مع واشنطن. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستشغل صواريخ "إس-400" بشكل كامل في نيسان 2020، رغم مطالب واشنطن بتبديلها بـ"باتريوت" الأميركية.