الوكالة الوطنية للإعلام

الراعي علق على تعيين موعد الاستشارات النيابية: فجر جديد على وشك البزوغ على لبنان

واصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان في كنيسة الصرح البطريرك، وقد شارك فيها طلاب ثانوية مار الياس البترون لراهبات العائلة المقدسة المارونيات. في مستهل الصلاة ألقى الراعي تأملاً روحياً، قال فيه: "اليوم أريد أن أتحدث عن أمر مفرح وآخر محزن، المفرح أن رئاسة الجمهورية أعلنت عن بدء الاستشارات يوم الاثنين المقبل، وهذا يعني أن فجراً جديداً على وشك البزوغ على لبنان. أما الخبر المحزن، فهو إقدام 3 أشخاص في الأيام الأخيرة على الانتحار بسبب الضائقة المالية، وهذا أمر مؤلم للغاية أن ينهي انسان حياته لأنه لا يستطيع تأمين المال والحياة الكريمة لعائلته".

وكالة الأناضول

أردوغان يشارك في احتفالات الذكرى الـ70 لتأسيس الناتو

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في احتفالات الذكرى السنوية الـ70 لتأسيس حلف شمال الأطلسي "ناتو" التي أقيمت في العاصمة البريطانية لندن. واستقبل كل من الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أردوغان، وباقي زعماء دول الحلف، ومن ثم انتقلوا إلى إلتقاط صورة جماعية لأعضاء الحلف. وعقب الانتهاء من إلتقاط الصورة الجماعية انتقل زعماء دول الأعضاء إلى الجلسة الرئيسية للقمة.

وكالة فرنس برس

خبراء دستوريون يؤكدون أمام مجلس النواب الأميركي أن ترامب ارتكب مخالفات تستدعي العزل

دعم ثلاثة خبراء دستوريين الأربعاء جهود الديموقراطيين الرامية لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب معتبرين أن سعي سيّد البيت الأبيض لدفع جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأميركية يشكل أساساً صالحاً لعزله، وذلك مع انطلاق المرحلة الثانية من التحقيق في مجلس النواب. إلا أن خبيراً رابعاً عارض بشدة هذا الموقف قائلاً إن الأدلة "غير كافية على الإطلاق" لاتهام ترامب بارتكاب جرائم كبرى أو جنح تستدعي العزل.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

المعتدون على القنصلية الإيرانية في النجف تلقوا الدعم من جانب الأعداء

قال المرجع الديني في ايران آية الله حسين نوري همداني: "إن الذين اعتدوا على مبنى القنصلية العامة الإيرانية في النجف الأشرف، تلقوا الدعم من جانب الأعداء لبث الفرقة والوقيعة بين الشعبين الإيراني والعراقي اللذين تجمع بينهما أواصر محبة وتماسك محكمة جداً".