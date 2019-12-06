الجمهورية 2-12-2019

قرعة ناريّة لكأس أمم أوروبا

أفرزت قرعة كأس أوروبا 2020 لكرة القدم التي سحبت في بوخارست، مجموعة ناريّة ضمّت البرتغال حاملة اللقب، فرنسا بطلة العالم وألمانيا المتوّجة 3 مرات واحدى الدول المضيفة، فيما ستلتقي كرواتيا وصيفة بطلة العالم مع إنكلترا في إعادة لنصف نهائي مونديال 2018. وستجمع المباراة الإفتتاحيّة إيطاليا وتركيا ضمن المجموعة الأولى في العاصمة الإيطاليّة روما. وتقام النهائيّات بين 12 حزيران و12 تموز 2020 في 12 مدينة وذلك للمرة الأولى.

اللواء 3-12-2019

ميسي يتوّج بالكرة الذهبية وهدفه بشباك اتلتيكو يدخل التاريخ

تألق الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام أتلتيكو مدريد ومنح فريقه برشلونة 3 نقاط ثمينة من معقل أتلتيكو، بعدما قام بتسجيل هدف المباراة الوحيد، الأحد، ضمن الجولة الـ15 للدوري الإسباني.

ونجح الفريق الكتالوني في الخروج من ملعب "واندا متروبوليتانو" بنقاط المباراة بعد كرة سددها ميسي بيسراه على يمين حارس "الروخي بلانكوس" بالوقت القاتل، قبل 4 دقائق من انتهاء الزمن الأصلي للمباراة. هذا وفاز ميسى بجائزة الكرة الذهبية في الحفل الذي نظمته مجلة "فرانس فوتبول" مساء الإثنين على مسرح "شاتليه" بالعاصمة الفرنسية "باريس".

الجمهورية 4/12/2019

أحلام ميلان وإنتر تتبخّر

كشف أليساندرو أنتونيللي، الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان، أنّ ناديه وجاره اللدود أي سي ميلان قد تم إجبارهما على اقتراح أفكار جديدة في ما يتعلّق بإقامة ملعبين لهما، والتي تبدأ في المقام الأول بإصلاح ملعب "سان سيرو".

الجمهورية 5/1/2019

منتخبان آسيويان في كوبا أميركا

أوقعت قرعة بطولة كوبا أميركا 2020 التي تستضيفها الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران و12 تموز المقبلين، بطل قارة آسيا منتخب قطر المشارك كضيف، بمواجهة صعبة في المنطقة الشمالية التي تضم البرازيل، فيما سيلعب منتخب أستراليا الضيف الثاني في المنطقة الجنوبية التي تضم الأرجنتين.

الشرق الأوسط 5/12/2019

محمد صلاح يتصدّر قائمة الإتحاد الأفريقي لجائزة أفضل لاعب في 2019

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الأربعاء، عن قائمة المرشّحين لحفل الجوائز السنوي، الذي يقام في مدينة الغردقة المصريّة في السابع من يناير (كانون الثاني) المقبل. وتصدّر المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي، والسنغالي ساديو ماني، زميله في الفريق، ترشيحات "كاف" لجائزة أفضل لاعب في العام 2019، والتي نشرها الإتحاد الإفريقي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت.