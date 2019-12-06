TL

قبل أيام قليلة من الاستشارات تحدث "تلفزيون لبنان" إلى ممثلي كتل نيابية رئيسة وبرز كلام ممثل التيار الوطني الحر بأن القرار بالتسمية في الاستشارات لم يتخذ بعد. وعشية الاستشارات يوم الاثنين سيكون الأحد لقرار كتلة المستقبل في حين أعلن النائب نديم الجميل مقاطعته الاستشارات الملزمة.

المنار

فيما طفا على المشهد حالة الطوفان، فإن الملف الحكومي ما زال إلى الآن على بر الأمان، والعين على الاثنين المقبل موعد الاستشارات النيابية، فيما اللبنانيون منشغلون بتعداد تلك الساعات الثقيلة.. أما السؤال عن سبب تأخير الاستشارات إلى الأسبوع المقبل، فقد عزته مصادر مطلعة إلى إعطاء رئيس الجمهورية فرصة إضافية لكي تثبت مواقف كل الكتل من موضوع التكليف كما التأليف، بوضوح لا لبس فيه..

nbn

لم تكن ناعمة ساعات الانتظار التي عاشها المواطنون في سياراتهم وسط موج متلاطم من مياه الأمطار التي أغرقت المنطقة الممتدة من الدامور إلى خلدة مروراً بالناعمة وجرفت معها ما تيسر من أشجار وأتربة وصخور وحتى سيارات.

نعمة السماء فاضت ووعاء الأرض ليس مجهزاً ليتسع كل هذا العطاء الذي تحول إلى نقمة دفع ضريبتها المواطن من وقته وحرق أعصابه ومحروقاته الغالية هذه الأيام في ظل زحمة سير خنقته لساعات وأبصر النور خلالها مولود أطلق صرخته الأولى بسلام.... مبروك إجاكن صبي.

mtv

يمكن القول، رب ضارة نافعة، فتحديد الاثنين المقبل موعداً للاستشارات وهو موعد بعيد جداً نسبة إلى الحاجة الملحة لتشكيل حكومة، إلا أن النافع فيه أنه يجب أن يتيح للقوى السياسية التريث وأخذ العبر ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار فيعملوا على تأليف حكومة الاختصاصيين المحايدين المطلوبة جداً.

NTV

على انجراف التربة السياسية يأتي اثنين الاستشارات بكتل هوائية متقلبة تعصف بالمواقف. فالغيوم لا تزال تسيطر على اسم المهندس سمير الخطيب ومصدرها بيت الوسط والضاحية وبعبدا على حد سواء، فالرئيس سعد الحريري لم يطبع قبلة الموت على خد الخطيب، هناك ضجيج تأييد خلف الكواليس لكن ليس هناك علامات ظهور رسمية.

OTV

أشارت أوساط سياسية للـ OTV إلى أن تأخير موعد الاستشارات الملزمة حتى الاثنين المقبل هدفه إعطاء الوقت الكافي للكتل النيابية لتبلور مواقفها، بعدما تبنى الرئيس سعد الحريري ترشيح المهندس سمير الخطيب، وحتى يتأكد كل المعنيين من خيارهم من دون تراجع لاحق لا يزال البعض يخشى حدوثه.

LBC

في الملف الحكومي، لا جديد في المقرات، في انتظار "اثنين الاستشارات" لكن الهدوء السياسي خرقه ما أعلنه النائب نهاد المشنوق من دار الفتوى، كذلك رفض الدكتور سمير جعجع حكومة التكنوسياسية من خلال قوله: "الاختصاصيون في حكومة تكنوسياسية هم مجرد ديكور فيما المطلوب حكومة تعمل وفق أسلوب جديد يتميز بالنزاهة والكفاءة والتجرد".

الميادين

أعلن رئيس ​الحكومة الروسية​، دميتري مدفيديف، أن ​روسيا​ حققت في العام 2019 الجاري أدنى مستوى للتضخم في تاريخها الحديث.

الجزيرة

أعلن وزير الدفاع الأميركي ​مارك إسبر​، أنّ "قواتنا أتمّت انسحابها العسكري من شمال شرق ​سوريا​، وسنبقي نحو 600 جندي في سوريا ويمكننا تقليص العدد إذا قرَّرت دول حليفة إرسال قوات".

العربية

لفت سفير ​الصين​ لدى ​الولايات المتحدة الأميركية​ تسوي تيانكاي، إلى أنّ "العلاقات الأميركيّة - الصينيّة تمرّ بمفترق طرق خطير بسبب الخلافات التجاريّة، لكن من الممكن العودة إلى مسار أفضل"، مركّزاً على أنّ "الدولتين تحاولان حلّ خلافاتهما بشأن التجارة".