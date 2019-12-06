لبنان الحر

ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على المدير السابق لمستشفى بيروت الحكومي وموظفين اثنين بجرم هدر واختلاس المال العام.

صوت لبنان

لفت الوزير السابق ​سجعان قزي​ إلى أن "اليوم هناك آلية استشارات ويفترض من يكّلف بتشكيل ​الحكومة​ أن يؤلف على مسؤوليته بالتعاون مع ​رئيس الجمهورية​"، مشيراً إلى أنه "عندما تألفت الحكومة الأولى في العهد قال الرئيس ميشال عون إن هذه ليست حكومة العهد الأولى وهذا يعني أنه بلبنان​ هناك شيء اسمه الميثاق الذي يقوم على التفاهم".

radio orient

نوه عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ بـ "الإنجاز الذي حققه مجلس ​نقابة الأطباء​ والنقيب، في موضوع التحقيق مع الأطباء، وحصره بالقضاة​، مؤكداً أنها خطوة حضارية، ما كانت لتتحقق، لولا حرص النقابة على المهنة، ودعم وزير ​الصحة​ وتفهم ومهنية ورقي مدعي عام التمييز، مضيفاً: "لنجعل من هذا الإنجاز حافزاً لأرقى ممارسة لمهنتنا الرسالة".

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي عسيران​ في تصريح له أن "الأمل معقود من قبل الشعب اللبناني على من سيسمى لتأليف ​الحكومة​ الذي يجب عليه أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والشعب ويكون لديه القوة والقدرة بمستقبل لبنان".

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون وفداً من نقباء ​المهن الحرة​ في ​بيروت​ و​الشمال​، وعرض معهم أوضاع نقاباتهم والعاملين بها في ضوء الظروف الراهنة.