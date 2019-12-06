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لبنان الحر
ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على المدير السابق لمستشفى بيروت الحكومي وموظفين اثنين بجرم هدر واختلاس المال العام.
صوت لبنان
لفت الوزير السابق سجعان قزي إلى أن "اليوم هناك آلية استشارات ويفترض من يكّلف بتشكيل الحكومة أن يؤلف على مسؤوليته بالتعاون مع رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه "عندما تألفت الحكومة الأولى في العهد قال الرئيس ميشال عون إن هذه ليست حكومة العهد الأولى وهذا يعني أنه بلبنان هناك شيء اسمه الميثاق الذي يقوم على التفاهم".
radio orient
نوه عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله بـ "الإنجاز الذي حققه مجلس نقابة الأطباء والنقيب، في موضوع التحقيق مع الأطباء، وحصره بالقضاة، مؤكداً أنها خطوة حضارية، ما كانت لتتحقق، لولا حرص النقابة على المهنة، ودعم وزير الصحة وتفهم ومهنية ورقي مدعي عام التمييز، مضيفاً: "لنجعل من هذا الإنجاز حافزاً لأرقى ممارسة لمهنتنا الرسالة".
اذاعة النور
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي عسيران في تصريح له أن "الأمل معقود من قبل الشعب اللبناني على من سيسمى لتأليف الحكومة الذي يجب عليه أن يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والشعب ويكون لديه القوة والقدرة بمستقبل لبنان".
صوت المدى
استقبل الرئيس ميشال عون وفداً من نقباء المهن الحرة في بيروت والشمال، وعرض معهم أوضاع نقاباتهم والعاملين بها في ضوء الظروف الراهنة.