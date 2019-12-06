"الجمهورية" صادق البرلمان التركي على اتفاق ترسيم حدود مناطق النفوذ في البحر المتوسط الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وصوت لصالح الاتفاق أمس 293 نائباً في البرلمان من أصل 306 نواب. وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مذكرة التفاهم حول المناطق البحرية مع ليبيا لا رجعة عنها، معتبراً أن هذه الخطوة ستحقق هدفها طالما تحلت الحكومة الشرعية في ليبيا بالصمود، وبقيت متماسكة، مضيفاً أن اليونان ومصر وقبرص وإسرائيل منزعجة من الاتفاق، وهذه الأطراف تحرض الاتحاد الأوروبي.

"الجمهورية" طلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، من رئيس اللجنة القضائية صياغة لوائح الاتهام ضد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن إساءة استغلاله للسلطة ليحقق منافع سياسية "لا يترك لنا خياراً سوى التحرك"... ورد الرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلاً: إن الجمهوريين موحدون الآن أكثر من أي وقت مضى.

"الجمهورية" دعم ثلاثة خبراء دستوريين أمس الأول، جهود الديموقراطيين الرامية لعزل الرئيس الأميركي، معتبرين أن سعيه لدفع جهة خارجية إلى التدخل في الانتخابات الأميركي يشكل أساساً صالحاً لعزله.

"النهار" وافق المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي أمس، على تدابير تهدئة بسماحه بتقديم تعويضات مالية لعائلات بعض الضحايا الذين سقطوا لدى قمع حركة الاحتجاج في منتصف تشرين الثاني.

"الشرق الأوسط" ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية القبض على 7 أجانب من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في العاصمة أنقرة، وتبين وجود ارتباطات لهم مع مناطق الاشتباك في سوريا والعراق.

"اللواء" أكدت الصين أمس أنها لا تشكل تهديداً على دول أخرى، وقالت إنها قوة سلمية بعد أن وقعت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، بياناً تطرق لأول مرة إلى التحديات التي تمثلها بكين.

"اللواء" قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن على الحلف أن يواجه معاً تزايد قدرات الصين العسكرية، التي تشتمل على صواريخ يمكن أن تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة، مشيراً بأن نفوذ الصين المتزايد والسياسات الدولية تمثل فرصاً وتحديات.

"الجمهورية" أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت 3" من دون أي شروط مسبقة".

"الشرق الأوسط" أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، أن المبعوث الأميركي المكلف بالمفاوضات مع طالبات زلماي خليل زادا، سيستأنف المفاوضات بين واشنطن وطالبان رسمياً في قطر، بهدف إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أفغانستان.

"الجمهورية" شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس أمس، اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين، احتجوا على مشروع تعديل التقاعد في البلاد. وألحقت تظاهرات أمس ضربة موجعة بقطاع النقل في فرنسا، حيث شارك 82 في المئة من سائقي القطارات في الإضرابات، وأغلق في باريس 11 من أصل 16 خطاً في شبكة مترو الأنفاق.