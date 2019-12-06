"الشرق الأوسط" قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن الولايات المتحدة أتمت انسحابها العسكري من شمال شرقي سوريا ليصبح عدد الجنود الأميركيين في بقية أنحاء سوريا نحو 600 جندي، مضيفاً إذا حدثت أمور ما فسيكون باستطاعتي زيادة العدد قليلاً.

"الشرق الأوسط" قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يرغب في الاحتفاظ بقوات أميركية لضمان عدم سقوط احتياطات النفط السورية مرة أخرى في يد التنظيم المتشدد.

"الشرق الأوسط" كثفت موسكو تعزيز الوجود العسكري في قاعدة القامشلي شمال شرقي سوريا، التي تحولت إلى نقطة انطلاق أساسية لتنظيم الدوريات الروسية في المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، وذلك من خلال مصفحات وشاحنات وصلت إلى مطار القامشلي.

"الشرق الأوسط" أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن مسلحين أطلقوا النار على ناد رياضي في مدينة تل رفعت بريف حلف، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 13 شخصاً بجروح.

"الجمهورية" أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن قمة جديدة حول سوريا، تضم تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ستعقد في اسطنبول في شباط.

"الجمهورية" اعتبر رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله التني أمس، أن مذكرة التفاهم الأمنية بين طرابلس وأنقرة ستكون لها تبعات خطيرة في حال دخلت حيز التنفيذ.

"الجمهورية" رفض الجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ما تم توقيعه بين تركيا وحكومة السراج.

"الشرق الأوسط" أعلن الجيش السوداني القبض على 6 عناصر من حركة بوكوحرام الإرهابية، يحملون جنسيات تشادية داخل الحدود السودانية، وتم تسليمهم للأجهزة الأمنية، تنفيذاً لبروتوكول أمني مشترك لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود مع دول بغرب أفريقيا.

"الشرق الأوسط" التقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك مع منسق مكافحة الإرهاب السفير ناثان سيلز في واشنطن، حيث قال إن شعب السودان انتصر على نظام قمعي متسلط بالسلمية، ما يجعل من مكافحة الإرهاب أمراً سهلاً بالنسبة له.

"الشرق الأوسط" اتهم ناشطون عراقيون أحزاب السلطة بالسعي إلى السيطرة على ساحة التحرير، معقل الاحتجاجات في بغداد، ومحاولة فض الاعتصامات فيها بذريعة القضاء على المندسين وطردهم، استناداً إلى مطالبات المرجعية الدينية في النجف، بعد نزول آلاف من المتظاهرين المؤيدين لفصائل الحشد الشعبي.

"الشرق الأوسط" واصلت حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، سعيها لإقناع الدول الأعضاء في الجامعة العربية بعدم تعليق تمثيلها لعضوية ليبيا، استجابة لتحرك قام به مجلس النواب الليبي المدعوم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر إثر توقيعها مذكرة تفاهم مع أنقرة.

"الشرق الأوسط" قتل ثلاثة إرهابيين أمس في مواجهات مع قوات الأمن المصري شمال سيناء.