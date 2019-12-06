النهار/ سابين عويس

عرضت لوجود تباين في وجهات النطر بين واشنطن ولندن وباريس حيال المسألة الحكومية اللبنانية، ففي حين يوجد إجماع على أهمية تحصين الاستقرار الداخلي، يأتي تباين على خلفية أن لا دعم مالي دولي قبل أن يظهر شكل الحكومة وتركيبتها، فيما تحرص فرنسا على توفير الدعم الدولي غداة التأليف منعاً لانزلاق لبنان أكثر في متاهات الانهيار المالي والاقتصادي. وقالت إذا صدقت النوايا، فسيسمى سمير الخطير رئيساً مكلفاً الاثنين وإلا فإن البلاد ستكون مفتوحة على كل الخيارات الأخرى.

الأخبار/ إيلي الفرزلي

تحدّث عن موضوع الموازنة، ورأى أنّه طال انتظارها، مشيراً أنّ إنجازها في الموعد الدستوري أصبح ممكناً، وذلك كافٍ للاحتفاء بخطوة لم تحدث منذ عقود، وقال: لأن الزمن زمن الانهيار، لن يكون هنالك أي قيمة لموازنة غايتها "الإصلاح"، فيما المطلوب ليس أقلّ من تغيير جذري. ونقل عن مصادره أنّ أي موازنة لا تكون جزءاً من منهجية توضع لحل الأزمة، لا يعوّل عليها، لافتاً أنّ الانهيار المالي سببه في الأساس العجز في الموازنة، وختم بالقول أنّ أي موازنة لا تُعالج مشكلة هذا العجز بشكل جوهري، بدلاً من الاكتفاء بتخفيضه نقطة أو نقطتين، ستكون "من دون لزوم".

الجمهورية/ شارل جبور

كتب عن انعكاسات الانتفاضة الشعبية التي انطلقت في 17 تشرين الأول على حزب الله والتيار الوطني الحر، معتبراً أن الطرف الأكثر تأثراً بأحداث 17 تشرين الأول مسيحياً هو التيار الوطني الحر الذي أصيب في الصميم وسيكون من الصعب عليه إعادة ترميم صورته، ورأى أن الغطاء المسيحي الذي وفره العماد ميشال عون للحزب اعتباراً من 2006 تحول إلى نصف غطاء، فضلاً عن أن التيار الحر دخل في مرحلة البحث عن كيفية ترميم وضعيته في ظل تراجعه وطنياً ومسيحياً. وتوقع استمرار الأزمة اللبنانية، لأن حكومة تكنو – سياسة لن تستطيع إخراج الناس من الشارع والوضع الاقتصادي من أزمته.

الديار/ عيسى بو عيسى

كتب عن الوضع الدراسي على وقع الأزمات التي يشهدها البلد، وقال إنّه لا شك في أنّ الأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد على كافة الصعد، طرقت هذه المرة أبواب المدارس والمعاهد الخاصة والجامعات مشيراً أنّ لا أحد باستطاعته توقع الأفق التربوي والعام الدراسي الحالي في ظل ارتفاع المعيشة وغلاء الأسعار ووصول الدولار إلى مستويات لم يشهدها منذ العام 1992، ونقل عن مصادر تربويّة في المدارس الكاثوليكية قولها إنّ لديها مشكلة وعجز في مسألة دفع الرواتب للأساتذة، متسائلاً: في المحصلة وحسب ما هو قائم في البلاد، هل من الصعوبة بمكان، معالجة هذه الأمور المجتمعة خصوصاً في ظل وضع متفجر وتظاهرات وقطع طرقات وضغوطات وعقوبات على لبنان جميعها تساهم في ضياع العام الدراسي؟

اللواء/ أحمد الأيوب

عرض لموقف المرجعيّات الدينيّة إيزاء الوضع القائم في البلاد، ورأى أنّه في كلّ محطة من محطات هذه الثورة، ومع تقدّم عمرها، تبرز الأسئلة حول الأدوار والواجبات المولجة بالمواقع الدينية الإسلامية والمسيحية ومدى تأثير الرئاسات والسياسات عليها، متسائلاً: هل يمكنها أن تنحاز إلى جانب الشعب في خياراته عندما يقترب الهيكل من الانهيار على الجميع؟ وأشار أنّ مقاربة الموقف من دار الفتوى، ينطلق من دائرة متداخلة من الاعتبارات، كما هو الحال مع سائر المرجعيات الدينية، مشيراً أنّ المبادئ الدينية ترفض الظلم وتنادي بالحقوق للناس مؤكّداً على أنّها تدعو للعدالة وتأمين العيش الكريم، مضيفاً أنّ المنطق يقول إنّ هذه المرجعيات يجب أن تقف تلقائياً إلى جانب الشعب، وأن يهبّ رجالها متقدمين الصفوف، في مواقف وطنية تسكّر الحواجز المصطنعة وتبني مداميك الوحدة الوطنية المعاصرة.

الشرق/ أسامة الزين

تحت عنوان "اثنين المفاجآت"، أشار أنّه من الجائز الوصول إلى استنتاج بأنّ تأخير الاستشارات النيابية الملزمة إلى نهار الاثنين، بأن لا اتفاق بعد على اسم رئيس الحكومة المكلف على الرغم من ارتفاع أسهم المهندس سمير الخطيب، مشدّداً على أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ترك بضعة أيام من الإعلان عن موعد هذه الاستشارات بين موعدها كهامش لاستمرار الاتصالات حتى يتبلور بشكل نهائي اسم الرئيس المكلف مضيفاً أنّه حتى الآن، تتمسك كتل أساسية بالرئيس سعد الحريري على اعتبار أنه الوحيد القادر على إنقاذ البلد من أخطر أزمة واجهها في القرن المعاصر، وختم بالقول إنّ يوم الاثنين قد يكون يوم مفاجآت قد يعود فيها اسم الرئيس سعد الحريري كمرشح أساس لرئاسة الحكومة.

نداء الوطن/ غادة حلاوي

تحدّثت عن الوضع الحكومي الراهن، ورأت أنّ المؤكد الوحيد على المستوى الحكومي، هو موعد الاستشارات النيابية الملزمة الاثنين المقبل، مشيرةً أنّ الخيارات مفتوحة في أكثر من اتجاه، عززتها ضبابية مواقف النواب ورؤساء الكتل النيابية من تسمية المرشح الوحيد المعلن بناء على المشاورات السياسية وهو المهندس سمير الخطيب، وتساءلت: ماذا لو أخلّت الكتل النيابية بوعدها تسمية الخطيب؟ وأضافت أنّ المسألة هنا لا تقتصر على أمور دستورية بقدر ما تعكس تفاقم الأزمة، لافتةً أنّه من باب الاحتياط، لا بدّ من أن تكون القوى السياسية قد وضعت خطة "باء" لمواجهة أي خلل بالاتفاق المفترض. ونقل عن مصادر مشاركة في المشاورات عدم استبعادها بأنّ الخيارات كلها مفتوحة، والأمور لا تزال في دائرة التشاور مضيفةً أنّ الحسم بات قريباً، ومن اليوم وحتى الاثنين المقبل، قد تتغير المعطيات ونكون أمام مستجدات مختلفة.