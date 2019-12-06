The Washington Post

لقاء وزير العدل الأميركي ويليام بار في المكسيك قد يكون مقدمة لتدخل أميركي أكبر ضد كارتيلات المخدرات

عندما التقى وزير العدل الأميركي ويليام بار مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور يوم الخميس، كان النقاش على أعلى المستويات حول مسألة خلافية بين البلدين تتمحور حول اعتبار كارتيلات المخدرات منظمات إرهابية.

ووصل بار إلى المكسيك بعد أكثر من أسبوع بقليل على تصريح أدلى به الرئيس ترامب في مقابلة اعتبر خلالها أنه سيضغط من أجل تصنيف الكارتيلات بأنها "منظمات إرهابية" الأمر الذي رفضته حكومة المكسيك واعتبرته "تدخلاً".

وعملت الولايات المتحدة طوال عقود مع المكسيك لمواجهة كارتيلات المخدرات، ما ساعد على تطوير بنية الأجهزة الأمنية في المكسيك. لكن مع وصول ترامب ولوبيز أوبرادور إلى السلطة، أصبحت الدينامية أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، حيث رفض لوبيز أوبرادور، استراتيجية أمنية تتضمن زيادة العسكرة لمواجهة الكارتيلات، وأيّد بدلاً من ذلك إقرار مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى ثني الأفراد عن الانضمام إلى كارتيلات الجريمة المنظمة.

The New York Times

إضراب عام في فرنسا يتحدى آخر طموحات ماكرون لإحداث تغيير

امتلأت شوارع المدن الفرنسية بالمتظاهرين المناهضين للحكومة ورجال الشرطة والغاز المسيل للدموع يوم الخميس بينما واجه إيمانويل ماكرون مرة أخرى ما أصبح شعاراً ملازماً لرئاسته: "الاضطرابات الاجتماعية". هذه المرة كان الإضراب عاماً وذلك بسبب خططه المقترحة لإصلاح نظام التقاعد في البلاد.

توقفت الحركة في معظم أنحاء البلاد حيث بدأ عمّال النقل إضراباً قد يستمر حتى الأسبوع المقبل. وبحسب بعض التقديرات، شارك حوالى نصف مليون شخص في جميع أنحاء البلاد في المظاهرات. نتيجة للإضرابات تم إيقاف حركة القطارات ومترو الأنفاق والحافلات، وأغلقت العديد من المدارس، واضطر الآلاف للعمل من منازلهم في جميع أنحاء البلاد.

في باريس ، تصاعد الدخان من ساحة "الجمهورية" وجادة "ماجينتا" اللتين غصتا بالمتظاهرين الغاضبين من الرئيس ماكرون. وفي مدينة رين، حطم المتظاهرون نوافذ المتاجر أما في نانت فقد صدت شرطة مكافحة الشغب الحشود بالغاز المسيل للدموع. وفي ليون، اندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.

ويعتبر النقابيون والمتظاهرون أن الغضب سببه شخصية الرئيس نفسه فهو مصرفي استثماري سابق تم انتخابه قبل عامين ونصف ووعد بإلحاق الهزيمة بنظام تقاعد فرنسي غير مؤاتي للأعمال التجارية والنمو وخلق فرص العمل بحسب نظرة ماكرون.

روسيا اليوم

إيطاليا: لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بالقوة العسكرية بل بجهود دبلوماسية كبرى

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقائه مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه لا يمكن تحقيق السلام في سوريا بالقوة العسكرية. وأعرب وزير الخارجية الإيطالي عن "تقدير وامتنان الحكومة الإيطالية" لجهود بيدرسن، الذي يزور روما للمشاركة في منتدى "حوارات المتوسط". وقال إن إيطاليا تدعم "الالتزام الحماسي"، الذي أبداه بيدرسن منذ تعيينه وحتى انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية في 30 أكتوبر الماضي في جنيف. وأضاف، أن "إيطاليا تشاطر بيدرسن في أن الهدف في سوريا هو السلام المستدام، الذي لا يمكن تحقيقه بالقوة العسكرية"، وفقط "بالجهود الدبلوماسية الكبرى" التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي 2254.