وكالة الأناضول

اليابان تعتزم إرسال قوة بحرية إلى الشرق الأوسط لحراسة السفن

ذكرت صحيفة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، أن طوكيو بصدد إرسال 270 من أفراد بحريتها، إلى الشرق الأوسط، لحراسة السفن التي تنقل إمدادات النفط لليابان. وأضافت الصحيفة في خبرها، أن الحكومة اليابانية وفي إطار قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات، أعدت خطة لإرسال سفينة حاملة طائرات مروحية، وطائرة استطلاع دورية بحرية من طراز "بي-3"، فضلاً عن 270 عنصراً من قواتها البحرية. ومن المقرر أن تنتشر القوة اليابانية هذه، في المنطقة الممتدة بين خليج عمان ومضيق باب المندب، بعد موافقة مجلس الوزراء، على المهمة نهاية العام الحالي، على أن يتم تجديدها سنوياً، وفقاً للصحيفة.

وكالة فرنس برس

ترامب "مستعد لتعريض الأمن الأميركي للخطر" بحسب رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب

اتّهم رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الديموقراطي جيري نادلر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه مستعد للتفريط بالأمن القومي الأميركي لتعزيز حظوظ انتخابه رئيساً لولاية ثانية، وذلك مع بدء المجلس مناقشة توجيه التهم في إطار التحقيق الرامي لعزل سيّد البيت الأبيض. وقال نادلر إن ترامب "دعا بشكل صريح ومباشر الخارج إلى التدخل في انتخاباتنا"، في إشارة إلى جهود ترامب لدفع أوكرانيا إلى فتح تحقيق بحق جو بايدن، المرشح الديموقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وتشويه سمعته.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا مستعدة لاتخاذ قرار بتمديد معاهدة ستارت بدون شروط قبل نهاية العام

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استعداد بلاده الفور لتمديد معاهدة ستارت-3 بدون شروط مسبقة، قبل نهاية العام. وتابع "كل اقتراحاتنا حول تمديدها ما زالت مطروحة. لم نتلق أي استجابة من الشركاء".

وأضاف الرئيس الروسي "وفي هذا الشأن، أرغب مرة أخرى في التأكيد على موقف روسيا: روسيا الاتحادية مستعدة لتمديد معاهدة ستارت-3