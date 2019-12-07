النهار/ هدى شديد

قالت إن الرئيس سعد الحريري سيجمع نواب كتلته عشية الاستشارات وسيطلب منهم تسمية سمير الخطيب وهذا خيار محسوم، لكن ما ليس مؤكداً هو أن يكون مصير استشارات الاثنين مثل مصير الجلسة التشريعية التي لم يصلها النواب في 19 تشرين الثاني الماضي، والتحدي الأساسي الذي تواجهه استشارات الاثنين لا يكمن في تسمية الخطيب رئيساً بل في قدرة النواب على الوصول إلى بعبدا.

النهار/ سمير بيتموني

كتب عن مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تلتئم الأربعاء في باريس، ورأى أن الهدف من هذا المؤتمر هو توجيه رسالة من مجموعة الدعم الدولية إلى السلطات اللبنانية لحثها على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، حكومة فاعلة يدعمها الشعب اللبناني، على أن تلتزم إجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية التي تنهي الفساد وتقوم بالإصلاحات الإدارية والخصخصة في بعض المرافق العامة، وتأخذ في الاعتبار المطالب الشعبية، مضيفاً أن الرسالة التي يريد المؤتمر توجيهها واضحة للغاية فالمساعدات الدولية الإنمائية والمالية مشروطة بتنفيذ المطالب التي وافقت عليها الحكومة السابقة.

اللواء/ أحمد العز

قال مصير الاستشارات النيابية الملزمة يوم الاثنين القادم هو شديد الغموض والالتباس ومحكوم بالمتغيرات والمفاجآت والصدمات، وبذلك يكون لبنان اليوم بين وضوح الأحد وغموض الاثنين.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

اعتبر أن اجتماع مجموعة الدعم الدولي للبنان المقرر في 11 من الجاري مؤشر على تجاوز لبنان قطوع الانهيار المالي والاقتصادي وتحوله دولة مفلسة، لأن هذا الاجتماع سيدشن انطلاق التحرك الغربي الفعّال لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة ومنعه من الانهيار الذي لا مصلحة للأوروبيين والأميركيين في حصوله وبات عامل الوقت مهماً جداً لديهم لمعالجة الأزمة اللبنانبة. ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية ليست في وارد تخريب لبنان بغية النيل من حزب الله فهي تحارب إيران بواسطة العقوبات وتحاربها في العراق بأشكال مختلفة، أما في لبنان فإن تصرف الأميركيين مختلف.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن مصادر قولها أنه ليست صدفة أن يتزامن تفجير الغضب الشعبي في لبنان مع تفجير الغضب الشعبي في أكثر من دولة في العالم، وليست صدفة أن هذا المشهد المتنقّل اليوم من أقصى الشرق الصيني إلى أقصى الغرب الأميركي اللاتيني، مروراً بالشرق الأوسط يتزامن مع ما تبقى من أشهر قليلة على الانتخابات الرئاسية الأميركية التي يسعى الرئيس دونالد ترامب فيها إلى ولاية ثانية. وقال، إن الناس في لبنان انتفضوا من وجعهم ومن العبث أن يقتنع الشارع بأن يعض على جرحه ويستسلم لقدر مفروض عليه في إطار لعبة الأمم، محملاً المسؤولية للسلطة الحاكمة لاحتواء أزمة الداخل قبل أن يهّب الإعصار الذي لن يسلم منه أحد.