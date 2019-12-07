الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية لوفد مالي استثماري عالمي: تأليف الحكومة سيساعد اصدقاء لبنان على استكمال مسار سيدر واطلاق المشاريع الانمائية

طمأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفداً من مؤسسات مالية واستثمارية بريطانية، إلى أن "معالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية ستكون في أولويات الحكومة الجديدة فور تشكيلها"، مشيراً إلى أن "الحكومة السابقة انجزت تصوراً اقتصادياً ضمن خطة نهوض بالاقتصاد اللبناني وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج". وقال: "إن عملية التنقيب عن النفط والغاز ستبدأ في شهر كانون الثاني المقبل، الأمر الذي سيضع لبنان عند بدء عمليات الاستخراج ضمن الدول المنتجة للنفط والغاز". وأبلغ الرئيس عون أعضاء الوفد أن "الاستشارات النيابية الملزمة ستجري الاثنين المقبل، تليها عملية تأليف الحكومة الجديدة، وهذا ما سوف يساعد أصدقاء لبنان على استكمال مسار مؤتمر "سيدر" واطلاق المشاريع الانمائية التي تقررت فيه".

وكالة الأناضول

تركيا مستعدة للاتفاق مع بلدان شرقي المتوسط عدا قبرص الرومية

أكد وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، استعداد تركيا لإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كافة بلدان شرقي المتوسط باستثناء قبرص الرومية. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019، الذي انطلق في العاصمة الإيطالية روما.

وتطرق تشاووش أوغلو إلى توقيع تركيا، مؤخراً، مذكرتي تفاهم مع ليبيا الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بخصوص تحديد مناطق النفوذ البحرية، معتبراً أن هذه الخطوة مع طرابلس "منعت بعض الدول من اتخاذ خطوات أحادية الجانب".

وكالة أنباء رويترز

روسيا: سنرد بالمثل على أي انتشار صاروخي أمريكي جديد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا لن تتردد في الرد على أي انتشار صاروخي جديد من جانب الولايات المتحدة. وقال لافروف "سنرد بالمثل". وأضاف في مؤتمر صحفي في روما مع نظيره الإيطالي من خلال مترجم إيطالي "كل خطوة سيكون لها رد فعل من جانب روسيا". واقترحت روسيا تعليق نشر الصواريخ النووية القصيرة والمتوسطة المدى في أوروبا بعدما انتهت معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، التي تحظر نشر تلك الصواريخ، رسمياً في آب.

وكالة فرنس برس

الدول المتبقية في الاتفاق النووي الإيراني تشدد على التزامها به

أكدت الصين وروسيا أن الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني باستثناء الولايات المتحدة التي انسحبت منه لا تزال ملتزمة به، في أعقاب محادثات جرت في وقت تعهّدت طهران مواصلة التخلي عن التزاماتها الواردة فيه. وشارك مندوبون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا وإيران في الاجتماع، الأول الذي يضم الأطراف الستة بهذه الصيغة منذ تموز الفائت. ومنذ ايار، بدأت طهران اتخاذ سلسلة من الخطوات المخالفة لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق بما في ذلك زيادة تخصيبها لليورانيوم، مع إجراء آخر محتمل في أوائل كانون الثاني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير خارجية قطر يؤكد رسمياً أن محادثات جرت مع السعوديين ويأمل في نتائج إيجابي

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثان، إن محادثات جرت مع المملكة العربية السعودية، في إطار حل الأزمة الخليجية المندلعة منذ منتصف عام 2017، معرباً عن أمله في نتائج إيجابية. جاء ذلك خلال كلمته في منتدى "حوار المتوسط" في العاصمة الإيطالية روما. ​وتابع آل ثان: انتقلنا من طريق مسدود في الأزمة الخليجية إلى الحديث عن رؤية مستقبلية بشأن العلاقات، ولم يعد الحديث يدور عن المطالب الـ13 التعجيزية والمفاوضات تبتعد عن ذلك". وأردف: "لدينا سياستنا المستقلة، وشؤوننا الداخلية لن تكون محل تفاوض مع أي طرف".