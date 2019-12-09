TL

قبل ثماني عشرة ساعة من الموعد المحدد سابقاً للاستشارات النيابية الملزمة، دار الفتوى تعاجل جميع المعنيين، وتزكي سعد الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة.

المنار

اعتذر سمير الخطيب، بعد أن أجمعت الطائفة السنية على تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، بحسب دار الفتوى، فسأل النائب فيصل كرامي عن جدوى الاستشارات النيابية، طالما أن الطائفة السنية أعلنتها من دار الفتوى مبايعة شاملة لسعد الحريري.

nbn

استغلت مجموعة حزبية القداس الذي أقيم في ذكرى استشهاد الصحافي جبران تويني في كاتدرائية القديس جاورجيوس في ساحة النجمة، فتسللت عبر باب خلفي للكنيسة كسرته، محاولة الدخول إلى المجلس النيابي، وفق مخطط منسق ومرسوم مسبقاً على ما يبدو، لكن القوى الأمنية حالت دون نجاح أفراد هذه المجموعة في تجاوز ساحة المجلس، من دون أن تستخدم العنف ضدهم.

mtv

إنه يوم المفاجآت السياسية والحكومية بامتياز. فقبل حوالى ثماني عشرة ساعة على بدء الاستشارات خرج سمير الخطيب عن صمته، معلناً انسحابه من السباق إلى القصر الحكومي.

NTV

رئيس الجمهورية الذي تستعد دوائره بين لحظة وأخرى لإعلان تأجيل الاستشارات، ربما كان عليه الإبقاء على الاستشارات ملزمة في موعدها غداً، وأن يضع الكتل السياسية عند مسوؤلياتها، وما دام الكل "يحلف باسم الحريري" والذي ازداد إيماناً بترشيح دار الفتوى، فليكن الحريري رئيساً ولتنته هذه المهزلة، وعندها فليشكل الحريري حكومة اختصاصيين، ويقدم إلى اللبنانيين نموذجاً مختلفاً عن الحكومات الحريرية السابقة التي لن يبرئها أحد من الضلوع في الفساد منذ أول التكوين.

OTV

برزت اليوم صرخة للوزير الياس بو صعب، قائلاً: "مؤسف ما سمعناه اليوم من كلام سياسي غير جامع وتخطى المطالب الاجتماعية للمواطنين، فزادت قناعتنا بأن لا خلاص للبنان إلا بدولة مدنية، فيكون هناك فصل للدين عن الدولة".

معبر جداً كلام وزير الدفاع. أما العبرة، ففي تلقف الرسالة، واطلاق مسار العمل الجدي لتحقيق التحول الجذري المنشود على مختلف المستويات، وفق خارطة طريق خطوطها العريضة معروفة من الجميع، وهي الوحيدة الكفيلة، ليس فقط بإخراج لبنان من أزمته الراهنة، بل بتحقيق نقلة نوعية، ينشدها المتظاهرون الصادقون، تماماً كالقوى السياسية الصادقة في تاريخها وحاضرها النضاليين في سبيل تحقيق الإصلاح.

LBC

دارت السياسة دورة كاملة لتعود إلى "بيت الوسط". ثلاثة وخمسون يوماً على الثورة، واحد وأربعون يوماً على استقالة الرئيس الحريري الذي أصر على عدم العودة، وأطلق شعاره الشهير: "ليس أنا… بل أحد آخر"، لكن هذا الآخر كان يسقط قبل الوصول إلى خط النهاية، وأحياناً قبل الانطلاق عند خط البداية.

الميادين

انتقدت ​رئاسة الجمهورية​ السورية محطة تلفزيونية أوروبية أجرت لقاء مع الرئيس ​بشار الأسد​ ولم تقوم ببثه وفق الموعد المحدد.

ونقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة للرئاسة السورية مساء السبت، بأن "محطة "راي نيوز 24" الإيطالية أجرت لقاء مع الرئيس الأسد عبر المدير التنفيذي لراي والمذيعة لديهم مونيكا ماجيوني، تم إجراء اللقاء بتاريخ 26 تشرين الثاني 2019، كما تم الاتفاق على أن يكون البث ليل يوم الاثنين 2 كانون أول 2019".

الجزيرة

طالبت هيئة ​الحشد الشعبي​ في ​العراق​ منتسبيها بعدم التدخل في ساحات التظاهر، مؤكدة أنه "ستتم معاقبة أي طرف يتدخل في التظاهرات".

العربية

أكدت مصادر مطلعة، أن الكويت لم تتلق أي طلب للدعم المالي من ​لبنان​ أو ​العراق​، واصفة ما يدور في البلدين بالشأن الداخلي الذي لا نتدخل فيه.

وعن تخفيض الإنتاج النفطي لدول "أوبك" 500 ألف برميل يومياً، أشارت المصادر إلى أنها خطوة إيجابية وستضبط استقرار السوق وستكون في مصلحة المنتجين والمستهلكين.