لبنان الحر

أكد رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​جبران تويني​ دائماً أبداً في البال، وخصوصاً هذه الأيام".

صوت لبنان

أكد رئيس ​حزب الكتائب​ ​سامي الجميل​ أن ما حصل اليوم يُظهر ان البلد هو الهم الاخير لهم، مشيراً الى أنكم "ضحكتم على الناس، والناس لم يعد لديها ما تأكله وانتم تلعبون".

radio orient

علمت المحطة من مصادر أن مقربين من ​تيار المستقبل​ قد يطالبون بتأجيل موعد ​الاستشارات النيابية​ المقررة يوم غد إفساحاً بالمجال أمام مزيد من المشاورات بعد تطورات اليوم. وتضيف المصادر: "رغم ذلك فإن شيئاً لم يتقرر بعد بخصوص تأجيل الاستشارات".

اذاعة النور

رأى رئيس كتلة الوفاء للنقاومة النائب ​محمد رعد​ أن هناك من يعمل على انقلاب لموازين القوى وإبعاد نفوذ المقاومة عن المشاركة الفاعلة في الحكومة أو ​المجلس النيابي​ بعدما نتج عن ​الانتخابات النيابية​ التي حصلت أكثرية لفريق المقاومة، وكان لا بد من إعادة التوازن بإسقاط الحكومة والاتيان بحكومة جديدة وانتخابات مبكرة، وربما تقصير لمدة الرئاسة على حساب الناس وكراماتها ولقمة عيشها.

صوت المدى

أكّد رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​، أنّ "​لبنان​ إذا استمرّ على هذا المنوال، لن يتمكّن من الصمود طويلًا، وتعدّ له فوضى للأسف لن تكون خلّاقة بل ستكون مدمّرة".