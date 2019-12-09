النهار/ رضوان عقيل

كشف عن أن أحد السفراء الخليجيين في إحدى عواصم القرار الكبرى قال إن الحكومة اللبنانية المقبلة لن تستفيد من أي دعم مالي عربي إذا كان وزير الخارجية جبران باسيل في صفوفها.

ولفت نقلاً عن مصدر دبلوماسي قوله إن الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه الشديد عما وصلت إليه الأوضاع في لبنان، ويضيف لا يمكننا أن نتدخل في شكل مباشر في تأليف الحكومة لكن على المعنيين الإسراع في تأليفها وانطلاقتها.

النهار/ سابين عويس

نقلت عن مصادرها قولها إن البلاد بعد تأجيل الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة المقبلة ستدخل مرحلة جديدة من مراحل الانهيار، متوقعة أن يكون وراء انسحاب سمير الخطيب إشارات خارجية بلغت دار الفتوى، دفعتها إلى التوكل في ملف رئاسة الحكومة، إلاّ أنها غير قادرة على بلورة الشروط التي ستعيد الحريري إلى السرايا.

الأخبار/ مروان طحطح

عرض للأزمة الحكومية، مشيراً أنّه مرة جديدة، يحرق رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري اسماً كان يفترض أن يخلفه في رئاسة الحكومة، لافتاً أنّ سمير الخطيب اعتذر من دار الفتوى، بعد أن سمع منها تأييداً لعودة الرئيس الحريري، ورأى أنّه هذه المرة، يستند الرئيس الحريري إلى موقف طائفي صريح، وإلى شروط دولية يُنتظر أن تظهر في مؤتمر باريس للمجموعة الدولية لدعم لبنان الخميس المقبل.

البناء/ محمد حمية

تناول الوضع الحكومي مشيراً أنّه لم يصمد خيار تكليف المهندس سمير الخطيب حتى موعد الاستشارات النيابية، لافتاً أنّ الدعوة لاستشارات بعبدا كشفت حقيقة المواقف وسياسة حرق المرشحين التي يتبعها الرئيس سعد الحريري منذ ترشيح النائب محمد الصفدي حتى الخطيب مروراً بالوزير السابق بهيج طبارة وذلك بغية فرض نفسه على الأكثرية النيابية مرشحاً أوحد. وقال إنّ الأخطر في الأمر، والذي عقد الأزمة أكثر، فهو موقف المرجعية الدينية للطائفة السنية بتزكية الحريري وحجب الغطاء عن أي مرشح بديل، مكرّسة بذلك قاعدة جديدة: الحريري أو لا أحد، معتبراً أنّ إغلاق الباب بإحكام، أمام تسمية أي مرشح بديل ممكن أن تكلفه الأكثرية النيابية أكان مستقلاً أو من اللقاء التشاوري للنواب السنة.

الجمهورية/ جوني منير

اعتبر أن حصول مؤتمر باريس بشأن لبنان يعني أن لبنان ليس متروكاً، لكن المؤتمر سيجدد موقفه أن الدعم المقترح لن يكون مجانياً، بل وفق شروط ومعايير لا يمكن تجاوزها، مستبعداً أن تكون الحلول قريبة، بل على لبنان أن يستعد للأسوأ.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن الانسحابات التي أدت إلى الحرب منتصف سبعينات القرن الماضي غير موجودة اليوم.

وقال إن خريطة طريق الإنقاذ موجودة وتشكل حاجة اقتصادية ومطلبية للناس في آن معاً، وتتلخص بتشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تقود لبنان إلى شاطئ الأمان.

الديار/ جاسم عجاقة

تحدّث عن القطاع الخاص في لبنان ومعاناته بانتظار الحكومة، مشيراً أنّ الأمور بدأت تأخذ منحى دراماتيكياً مع استمرار الفراغ الحكومي الذي يمنع أخذ أي إجراءات تصحيحية لوقف التداعيات السلبية الناتجة من الأزمة الحالية، ولفت إلى أنّ تراجع القطاع الخاص يُهدّد الاقتصاد بشكلٍ جدّي ورأى أنّ العديد من الشركات أخذت بإقفال أبوابها تفاديًا للخسائر أو وقفًا لخسائرها، في حين قامت البعض بصرف موظّفين أو بوقفهم عن العمل مؤقّتًا، ونقل عن مصادره أنّ هناك 160 ألف وظيفة تمّت خسارتها كليًا أو مؤقتًا، مضيفاً أنّ المشاكل التي تواجهها هذه الشركات تتمثّل قبل كل شيء بتراجع مواردها المالية بالعملة الأجنبية والتي منعت العديد منها من القيام باستيراد السلع والبضائع، كما أنّ الشيكات المُرتجعة أصبحت كثيرة ومخاطر الإفلاس ترتفع مع عدم قدرة الشركات على تغطية نفقاتها.

اللواء/ غاصب المختار

كتب عن الوضع الراهن في البلاد وأشار أنّ الأوساط السياسية والشعبية تترقّب ما يمكن أن يكون قد تبدّل بين ليل أمس وصباح اليوم في مواقف الكتل النيابية لجهة تسمية رئيس مكلف لتشكيل الحكومة الجديدة لو حصلت الاستشارات النيابية اليوم، بعد الضبابية التي أحاطت بتسمية المهندس سمير الخطيب، وصولاً إلى إعلانه من دار الفتوى ومن بيت الوسط أمس، اعتذاره عن قبول التكليف مشيراً أنّ لا غطاء سنّياً له، وأضاف أنّ هذه الضبابية حول التكليف ومن ثم التأليف، مع ضغط الشارع المنتفض على الطبقة السياسية كلها، دفعت إلى تكهنات وتحليلات بسقوط اسم الخطيب، لا سيما مع استمرار ثنائي "امل وحزب الله" أو على الأقل كتلة الرئيس نبيه بري بتفضيل تكليف الرئيس الحريري.

الشرق / خليل الخوري

رأى أنّه ليس مفاجئاً القرار الذي اتخذه السيّد سمير الخطيب وهو الانسحاب من خوض معركة رئاسة الحكومة، وقال إنّه لم يكن ليخيل إلى أيّ عاقل أنه يمكن تشكيل حكومة لا يرضى عنها الطيف السني في شبه إجماع مضيفاً أنّه عندما يكون رؤساء الحكومة السابقون ودار الإفتاء والشارع السني يقول بالرئيس سعد الحريري رئيساً للحكومة، فهذا يعني أنّ المحاولات، كلها، لبديل عنه، هي محاولات أقل ما يُقال فيها أنها عبثية، باستثناء أن يكون المرشح لرئاسة الوزارة هو من يتبنّاه بيت الوسط مباشرة وبالصوت العالي.