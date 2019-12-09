New York Times

ترامب يشلّ منظمة التجارة العالمية مع احتدام الحرب التجارية

أمضت الولايات المتحدة عامين وهي تهاجم منظمة التجارة العالمية، وانتقدتها باعتبارها غير عادلة، وقد حرمتها من الموظفين وتجاهلت سلطتها، مع سعي الرئيس ترامب لتعديل نظام التجارة العالمي.

من المتوقع أن تخطو إدارة ترامب هذا الأسبوع خطوة إلى الأمام لتشل بفعالية نظام المنظمة ولتفرض قواعدها - حتى في الوقت الذي أدت فيه حرب ترامب التجارية المتسعة إلى إضعاف التجارة العالمية متسببة بحالة من الفوضى يمكن أن تؤدي زيادة الرسوم الجمركية الأخرى على البضائع الصينية في عطلة نهاية الأسبوع المقبل ما قد يتسبب بترنح الأسواق العالمية.

على مدى العامين الماضيين، منعت واشنطن منظمة التجارة العالمية من تعيين أعضاء جدد في لجنة حاسمة تنظر في الطعون الخاصة بالنزاعات التجارية. ولم يتبقَ سوى ثلاثة أعضاء في الهيئة المكوّنة من سبعة أعضاء، وهو الحد الأدنى المطلوب لنظر في النزاعات التجارية وتنتهي مدة عضوين آخرين من هذه الهيئة يوم الثلاثاء. ومع قيام الإدارة بحظر أي بدائل جديد، لن يكون هناك حل رسمي للعديد من النزاعات التجارية الدولية.

The Guardian

الصين تطلب من المكاتب الحكومية إزالة جميع أجهزة الكومبيوتر المصنعة في دول أجنبية

أمرت الصين بإزالة جميع أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات الأجنبية من المكاتب الحكومية والمؤسسات العامة الصينية في غضون ثلاث سنوات، حسبما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز".

ومن المحتمل أن تكون هذه الإجراءات الحكومية بمثابة ضربة للشركات متعددة الجنسيات الأميركية مثل HP و Dell و Microsoft ، كما تعكس محاولات واشنطن للحد من استخدام التكنولوجيا الصينية، حيث تتحول الحرب التجارية بين الدولتين إلى حرب تكنولوجية باردة.

وكانت إدارة ترامب قد حظرت الشركات الأميركية من التعامل مع شركة الاتصالات الصينية "هواوي" في وقت سابق من هذا العام، وأعلنت شركات "غوغل" و"إنتل" و"كوالكوم" أنها ستجمّد التعاون مع هواوي.

من خلال استبعاد الصين من عالم المعرفة الغربي، أوضحت إدارة ترامب أن المعركة الحقيقية تدور حول أي من القوتين الاقتصاديتين العظميين ستتمتعان بالتفوق التكنولوجي خلال العقدين المقبلين.

روسيا اليوم

الجيش الروسي يغطي المنطقة القطبية الشمالية بصواريخ "إس-400"

أعلن أسطول الشمال الروسي، أنه سيكمل قريباً تزويد وحداته الموجودة في المنطقة القطبية الشمالية بمنظومات "إس-400" ليكون كامل القسم الروسي منها مغطى بقبة مضادة للصواريخ.

وقال قائد أسطول الشمال الروسي ألكسندر مويسييف، في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، إن الكتيبة المدفعية الصاروخية التابعة للأسطول والمنتشرة في أرخبيل نوفايا زيمليا بالمحيط المتجمد الشمالي شمال روسيا، قد تسلمت العام الجاري "إس-400" ودخلت حيز الخدمة.

وأضاف: "من المقرّر أن يتم تزويد كافة قواتنا في المنطقة القطبية الشمالية بهذه المنظومات في السنوات القادمة وبالتالي سنشكل فوق الجزء الروسي من القطب الشمالي قبة مضادة للصواريخ".

وأكد مويسييف أن القوات البحرية الروسية نشرت وحدات للدفاع الجوي في بلدة تيكسي الواقعة في جمهورية ساخا-ياقوتيا بأقصى شمال روسيا، لحماية المجال الجوي فوق طريق البحر الشمالي.

وأضاف أن الجيش الروسي يعتزم تعزيز قدراته الدفاعية عند الحدود الشمالية للبلاد، لحماية منطقة القطب الشمالي من أي هجوم محتمل "سواء نفذ عبر الطيران أو عبر الصواريخ المجنحة أو البالستية".