الوكالة الوطنية للإعلام

ندوة في طرابلس عن القطاع المصرفي وأزمة الدولار

نظمت اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في طرابلس ندوة بعنوان "حقيقة القطاع المصرفي وما وراء أزمة الدولار"، تحدثت فيها الخبيرة في الاقتصاد النقدي والمالي الدكتورة ليال منصور إشراقية، في حضور نقيب المهندسين بسام زيادة وأعضاء مجلس النقابة ومهتمين. وتحدثت الدكتورة منصور عن أسباب أزمة القطاع المصرفي وفقدان الدولار في الأسواق من خلال دراسة علمية مدعمة بالأرقام والوثائق كانت أعدتها لهذه الندوة. وبينت "أن الأزمة في القطاع المصرفي بدأت فعلياً منذ العام 2011 واشتدت في العام 2017"، وحددت المسؤوليات عما وصلت إليه الأمور مرجعة الأسباب إلى السياسات المالية والاقتصادية التي كانت معتمدة من السلطة السياسية.

وكالة أنباء رويترز

سمير الخطيب يقول إن هناك توافقاً على تولي الحريري رئاسة الحكومة من جديد

قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب الأحد، إن هناك توافقاً على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة اللبنانية من جديد. وأدلى الخطيب بهذا التصريح بعد اجتماع مع مفتي لبنان. وأضاف الخطيب "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهوداً للنهوض بلبنان وعلمت أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات تم التوافق على تسمية الرئيس الحريري لتشكيل الحكومة".

وكالة فرنس برس

انتهاء الحملات الانتخابية في الجزائر وسط رفض واسع للمشاركة

انتهت في الجزائر الأحد الفترة المحددة للحملات الانتخابية بعدما استمرت ثلاثة أسابيع واتصفت ببروز رفض شعبي واسع للمشاركة في الاقتراع المقرر الخميس، والهادف إلى اختيار رئيس جديد بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة في بداية نيسان وحلول رئيس موقت مكانه. وواجه المرشحون الخمسة صعوبات كبيرة لتمرير رسائلهم إلى الناخبين في ظل رفض الحراك الاحتجاجي المستمر منذ 22 شباط للاقتراع، ما جعل من مهمة تحديد المرشح ذي الحظوظ الأوفر أمراً عسيراً.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شرق الفرات... الجيش السوري يعزز انتشاره في ريف الحسكة الشمالي

واصلت وحدات من الجيش السوري انتشارها في مناطق شرق الفرات، وتحديداً في ريف الحسكة الشمالي وعلى الطريق الدولية بين حلب والحسكة. وذكرت وكالة "سانا"، أن "وحدات الجيش العربي السوري وسعت عمليات انتشارها في مناطق الجزيرة السورية وانتشرت في نقاط جديدة بريف الحسكة الشمالي". وثبتت القوات نقاطاً جديدة لها في محيط محطة كهرباء مبروكة في ريف الحسكة الشمالي.