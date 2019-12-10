الجزيرة - السعودية

خادم الحرمين الشريفين يستعرض الموضوعات المدرجة للقمة الخليجية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آلـ سعود أمس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والسبل الكفيلة بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

أخبار الخليج - البحرين

وزير الخارجية يشارك في اجتماع المجلس الوزاري التحضيري للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض

شارك الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آلـ خليفة وزير الخارجية في اجتماع الدورة (145) للمجلس الوزاري التحضيري للدورة (40) لمقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وخلال الاجتماع، ناقش وزراء الخارجية مشاريع القرارات والتوصيات المرفوعة من اللجان الوزارية المختصة، لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تهدف إلى تعزيز آليات العمل الخليجي المشترك على المستويات كافة.

القدس - فلسطين

متضررو عدوان 2014 يعتصمون داخل مقر أونروا بخان يونس

اعتصم المتضررون من العدوان الإسرائيلي عام 2014 داخل مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في منطقة معن شرقي خانيونس. وقرر المعتصمون عدم مغادرة المقر حتى إقرار صرف تعويضاتهم المالية، فأحضر بعضه الفراش، للمبيت داخل المقر.

ويتظاهر المعتصمون للأسبوع الثالث على التوالي أمام مقار أونروا للمطالبة بصرف تعويضاتهم، مشيرين إلى أن الشتاء على الأبواب وهم بحاجة إلى مبيت.

وتعاني مئات العائلات في قطاع غزة من استمرار أزمة صرف تعويضات لها لإعادة بناء وترميم منازلها التي تضررت في العدوان.

الاتحاد - الإمارات

محمد بن راشد يلتقي محمد بن زايد ويتبادلان الأحاديث حول القضايا التي تهم الوطن والمواطن

التقى الشيخ محمد بن راشد آلـ مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين،.. الشيخ محمد بن زايد آلـ نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتناقشا خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر المقام في مدينة العين، حول عدد من القضايا والشؤون التي تهم الوطن وسبل تعزيز الحياة الكريمة للمواطنين في ظل قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

الوطن - عمان

السلطنة وإيران تبحثان الفرص الاستثمارية والتجارية

استقبل اسحق جهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني بمكتبه الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة والوفد المرافق له الذي يزور العاصمة الإيرانية طهران حالياً. ووصف اسحق جهانغيري العلاقات بين السلطنة وإيران بالودية والوثيقة، مؤكداً حرص إيران الدائم لتطوير العلاقات إلى الأفضل، قائلاً: ليس هناك أي حدود لتطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال. وأكد على أهمية دور اللقاءات المشتركة وفاعلية اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، موضحاً أنه يجب على حكومتي البلدين تفعيل دور القطاع الخاص والاستثمارات المشتركة بشكل واسع ومطلوب.