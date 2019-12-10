النهار/ أحمد عياش

نقل عن أوساط ديبلوماسية قولها إن هناك فترة انتظار سيمر بها لبنان في الأشهر المقبلة كي تتبلور صورة الحلول التي تعيد ثقة اللبنانيين بمن سيدير دفة الحكم كي يخرج لبنان من أزمته المالية أولاً تمهيداً لخروجه من سائر أزماته، مما يعني أن جولة الاستشارات النيابية الجديدة الاثنين المقبل لن يكون مصيرها أفضل من مصير الجولة الأولى.

النهار/ روزانا بو منصف

رأت أن موقع الرئيس سعد الحريري تعزز سياسياً مع وقوف طائفته وراءه، متوقعة أن يسعى إلى تفعيل تصريف الأعمال لفترة طويلة إذا استمرت العقبات التي توضع من أجل تأليف حكومة جديدة.

الجمهورية/ أسعد بشارة

رأى أنه أمام الرئيس سعد الحريري عرض وحيد للتفاوض وهو العرض الذي قدم له منذ البداية أي اختيار، وزراء يمثلون القوى السياسية على أن يتم اختيار الباقي من التكنوقراط بتزكية من القوى المشاركة في الحكومة. وأن الوزير جبران باسيل هو من يقرر ما إذا كان سيدخل التركيبة الوزارية أم سيبقى خارجها.

الجمهورية/ عماد مرمل

توقع أن يكون موقف دار الفتوى المرتفع السقف من شأنه تعزيز الموقع التفاوضي للرئيس سعد الحريري على التكليف والتأليف خلال الأسبوع الفاصل عن موعد إجراء الاستشارات الملزمة الاثنين المقبل بعدما أصبح المرجح الوحيد للطائفة السنية إلى رئاسة السلطة الثالثة.

ونقل عن مصدر قريب من الرئيس الحريري قوله إن طبيعة النظام المعتمد في لبنان تمنح دار الفتوى كما غيرها من المرجعيات الدينية حق التدخل في الشأن السياسي أو الوطني، قائلاً إن انقلاب الأحد الماضي على سمير الخطيب بدا في الحقيقة أقرب إلى انتفاضة سنية على سلوك العهد.

الشرق/ خليل الخوري

عرض للوضع الراهن في البلاد، ونقل عن سياسي عدم استبعاده بأن تُرجأ الاستشارات النيابية الملزمة مرة ثانية، مشيراً أنّ يوم الاثنين المقبل قد يكون موعداً لاستشارات تنتهي بالتكليف، وقد لا تنتهي بالتكليف، ورأى أنّه يبقى مطلوباً من الرئيس سعد الحريري أن يحدد موقفه، متسائلاً: هل هو مرشح لرئاسة الحكومة أو إنه لا يزال عند موقفه "لست أنا بل أحد غيري"؟ ولفت أنّه إذا كان مصراً على هذا الموقف، فستتعذر التسمية من النواب الذين لن يسمّوا من لا يريد أمّا إذا غيّر رأيه، فالأرجح أن يعلن ذلك قبل موعد الاستشارات. واعتبر أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال في وضع دقيق ويجد نفسه أمام خيارين أحلاهما مرّ: يراوح في التمنع، أو يتحرك نحو القبول بالتكليف، وختم بالقول: في هذه الحال ما يكون موقف الأكثرية النيابية التي لا تتوافق وإياه على شكل الحكومة كما بات معروفاً؟

الديار/ ابراهيم ناصرالدين

رأى أنّه بعد ساعات على غرق البلاد في "مستنقع" الابتزاز السياسي "والمناورات" التي أحرقت "أوراق" سمير الخطيب من "باب" دار الفتوى، تعرّض اللبنانيون لإذلال جديد بعدما غرقت الدولة "بشبر ماء" وتحولت الطرقات والمنازل والمحلات إلى برك وأنهار جرفت كل ما وقف في طريقها لافتاً أنّها فضيحة جديدة تكشف حجم إهمال وفساد حكومات متعاقبة أنفقت وسرقت مليارات الدولارات على بنى تحتية تعجز كل عام عن استيعاب الأمطار مع بداية فصل الشتاء، وأشار أنّه فيما ينتظر لبنان دعماً دولياً "مشروطاً" في باريس غداً، يعوّل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على دور روسي فاعل في محاولة لتخفيف الضغوط الأميركية على لبنان.

اللواء/ عمّار نعمة

تحدّث عن الحراك في ظلّ ما يحصل من أزمة سياسيّة، مشيراً أنّ الحراك الشعبي يقف اليوم أمام مفترق طرق، لافتاً أنّ معركته باتت في وجه السلطة "على المكشوف"، وفي مرحلة زمنية فاصلة، وهو أعلن مطالبه كافة مراراً عبر فئاته المختلفة وشخصياتها المتنوعة، وأهمها أو أوّلها تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين تحوز على ثقة الناس التي انطلقت في ثورتها في الشارع قبل نحو شهرين، وقال إنّ الحراك عارض الأسماء المختلفة التي طرحت لرئاسة الحكومة، مشدّداً على أنّه كان عاملاً في سقوطها الواحد تلو الآخر، وإن لم يكن العامل الوحيد في فشل وصول تلك الشخصيات إلى سدة الرئاسة، معتبراً أنّها الموقع السني الأول في البلاد، وأضاف أنّ زعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري في الواجهة بعد أن تبيّن أنه هو من يملك الحل والربط، وبشخصه وحده، يمكن البدء بمسيرة التسوية بين مختلف مكونات السلطة نفسها كما مع المنتفضين في الشارع.

البناء/ محمد حميّة

كتب عن الوضع الحكومي والأزمة الحاليّة ومؤتمر باريس المقرّر عقده يوم غد، ونقل عن مصادره قولها، إنّه مع سقوط خيار تكليف المهندس سمير الخطيب لتأليف الحكومة الجديدة وتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى الاثنين المقبل، انطلقت جولة مفاوضات جديدة بين القوى السياسية ستتركّز على إعادة تكليف الرئيس سعد الحريري، مشيراً أنّ الأيام الفاصلة عن الاثنين تشكل فرصة حاسمة لمتابعة المشاورات والاستفادة من الزخم الدولي المتمثل بمؤتمر باريس وتلقّفه وملاقاته بإيجابية على المستوى الداخلي. ونقل عن مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية قولها إنّ الهدف من المؤتمر، دفع بيروت للإسراع بتشكيل حكومة يمكنها تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، مشدّداً أنّ اللاّفت في البيان الفرنسي، هو تحديد مواصفات الحكومة التي تؤيد فرنسا تشكيلها في لبنان، مضيفاً أنّه ينبغي أن يُمكّن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى التشكيل السريع لحكومة فاعلة وذات مصداقية، تتخذ القرارات الضرورية لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبية الطموحات التي عبّر عنها الشعب اللبناني.

الأخبار/ سمير حسن

اعتبر أنّ الأزمة التي يمرّ بها لبنان اليوم، أشدّ الأزمات التي مرّت في حياته العامّة منذ إعلانه كياناً مستقلّاً عام ١٩٤٣، مع العلم أنه كان بلد الأزمات غير المتوقفة في مراحله المختلفة، ورأى أنّها حالة لم يسبق للتاريخ أن شهد مثيلاً لها، وقال: ليس من بلد في العالم وُلد في الأزمات، وعاش فيها، وصبغت حياته كلها، وكأنه نشأ خصيصاً ليكون بلد أزمات، ليصحّ فيه الوصف إنه بلد "الأزمات المفتوحة" لافتاً أنّ ما نشهده حالياً من عصيان وتطوّرات وتحرّكات احتجاج مضى عليها شهر ونصف تقريباً، يعتبر الأشدّ قساوة من حيث المبدأ، مضيفاً أنّه قد مرّت على هذه الأزمة فترة زمنية طويلة، وتبدو كأنها لم تزل في بدايتها، وأنّ الكامن فيها غير مرئي، ولا أحد يمكنه التكهّن بمآلاته مشدّداً على أنّها الأشد قساوة لما تتضمّنه من معانٍ وتفسيرات.