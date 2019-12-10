The NewYork Times

وثائق تكشف أن مسؤولين أميركيين ضللوا الرأي العام الأميركي بالنسبة إلى الحرب الأفغانية

أخفى مسؤولون أميركيون بارزون تقييمات متشائمة حول الحملة العسكرية الطويلة في أفغانستان، وفقًا لآلاف الصفحات من الوثائق التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" يوم الاثنين. وترسم هذه الوثائق بمجملها صورة صارخة عن الأخطاء والفشل.

حقق جيش الولايات المتحدة انتصاراً سريعاً إنما قصير الأجل على حركة "طالبان" و"القاعدة" في أوائل عام 2002، ثم تحول تركيز البنتاغون باتجاه العراق ليصبح الصراع الأفغاني مجهوداً ثانوياً، مع زيادات متقطّعة في القوات لشن هجمات مكثفة ضد المتمرّدين إضافة إلى قيام عدد صغير من القوات الأميركية بتنفيذ مهام غير واضحة.

وعلى الرغم من عودة بروز مقاتلي "طالبان" بأعداد أكبر، وتعبير القوات الأميركية على الأرض عن قلقها إزاء أوجه القصور المتزايدة في الاستراتيجية الأميركية، كان المسؤولون السياسيون الأميركيون يصرّون على أنه يتم إحراز تقدم في كل الأوقات في حين تكشف المستندات التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست" خلاف ذلك.

وقال دوغلاس لوت الجنرال متقاعد في الجيش الأميركي والذي ساعد البيت الأبيض في الإشراف على الحرب في أفغانستان في إدارتي بوش وأوباما: "لم نكن نفهم الوضع في أفغانستان بشكل جيد ولم نكن نعرف ما يجب فعله".

The NewYork Times

وزير الخارجية الروسي من المتوقع أن يناقش قضية الأسلحة النووية مع ترامب وبومبيو

في المرة الأخيرة التي التقى فيها الرئيس ترامب في المكتب البيضاوي مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لم تسر الأمور على ما يرام.

كان الرئيس ترامب قد أقال حديثاً مدير مكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي وقد تبجح بهذه الإقالة أمام كبار الدبلوماسيين الروس. ثم أخبر ترامب وزير الخارجية لافروف وسيرغي كيسلياك، الذي كان في ذلك الوقت ينهي جولته كسفير لروسيا في واشنطن، حول اختراق القوات الأميركية لتنظيم "الدولة الإسلامية" الذي يعمل على تصنيع المتفجرات التي خدعت أجهزة الأشعة السينية في المطارات. هذه المعلومة التي كشفها ترامب بددت مصدراً استخباراتياً مهماً لإسرائيل، التي أبقت عمليتها للحصول على سر تنظيم داعش وأغضبها إهمال السيد ترامب.

والآن في الوقت الذي يعيد فيه المفتش العام لوزارة العدل النظر في قضية الاتصالات التي حصلت بين مسؤولي حملة ترامب والروس في انتخابات عام 2016، يعود السيد لافروف إلى البيت الأبيض ليلتقي الرئيس ترامب ووزير خارجيته بومبيو يوم الثلاثاء.

في وقت متأخر من يوم الاثنين، أكد البيت الأبيض اجتماع المكتب البيضاوي بين الرئيس ترامب والسيد لافروف بعد ظهر يوم الثلاثاء. تشير أدلة كثيرة إلى أن أي محادثات مع السيد لافروف ستشمل آخر معاهدة كبرى للحد من الأسلحة النووية والتي لا تزال سارية بين الولايات المتحدة وروسيا وهي معاهدة "ستارت" الجديدة في عهد أوباما، والتي قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأيام الأخيرة أنه يريد تمديدها لمدة خمس سنوات أخرى.

روسيا اليوم

مصر تعمل على زيادة إنتاج النفط لتلبية الاستهلاك المحلي

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، إن العمل جار في الوقت الراهن على زيادة إنتاج النفط الخام، بهدف سد الفجوة وتلبية حاجة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية.

وذكر أن هذا الهدف سيتحقق من خلال "تطوير النظم والإجراءات وطرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية لاكتشاف المكامن البترولية لزيادة الإنتاج، أسوة بما تم إنجازه في مجال الغاز الطبيعي من نجاحات كبيرة أدت إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي والعودة للتصدير".

وأكد الملا، خلال كلمته في المؤتمر الفني لتحسين كفاءة عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، الذي نظمته "ايجيبت أويل أند جاز"، على أهمية العمل على زيادة الإنتاج من الحقول المتقادمة حيث تمتلك مصر عدة مواقع متميزة بالصحراء الغربية وخليج السويس، لا تزال تتمتع بثروات هيدروكربونية تقليدية وغير تقليدية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة والخبرات المتنوعة للشركات الأجنبية بجانب الخبرات المصرية.

وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين شركات قطاع البترول والشركات العالمية العاملة في مصر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة العمليات والعمل على زيادة القيمة المضافة لمختلف أنشطة صناعة البترول. وأشار إلى أنه، تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة من قطاع البترول و عدد من رؤساء الشركات العالمية و الخبراء و المهنيين بالصناعة لدراسة سبل تحسين أداء الحقول المتقادمة في مصر على أن تقدم اللجنة توصياتها في نهاية الربع الأول من العام القادم.

وأشار إلى أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية باعتبارها أحد أهم الشروط الأساسية للنجاح في صناعة البترول في إطار برنامج التطوير والتحديث، كما أكد على أهمية إعداد كوادر بشرية ماهرة لاعتماد مستقبل أي صناعة بشكل كبير على الشباب، وضمان مستقبل مثمر واستدامة النجاحات.