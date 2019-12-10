وكالة الأناضول

مشاة البحرية التركية... تاريخ مشرف وتدريب لا يتوقف

تحت شعار "مستعدون دائماً"، تواصل قوات مشاة البحرية البرمائية في القوات المسلحة التركية، تدريباتها ومهماتها داخل وخارج البلاد.

وعبر تاريخها الذاخر بالعمليات الناجحة، شاركت قوات مشاة البحرية البرمائية، في عمليات الإنزال البحرية التي نفذها الجيش التركي في جزيرة قبرص في إطار عملية السلام العسكرية بالجزيرة عام 1974.

وتشارك قوات مشاة البحرية البرمائية في عديد من المهام الحيوية والعمليات العسكرية والأمنية التي تنفذها القوات المسلحة التركية ضد الأهداف الإرهابية في سوريا.

تقع قيادة مشاة البحرية البرمائية التركية في قضاء "قوجة" بولاية إزمير، في موقع يسمى بـ"عش التمساح"، حيث يناط بها تنفيذ مهام تهدف لحماية المياه الإقليمية التركية في البحر الأسود وبحار إيجة، ومرمرة، والمتوسط.

وكالة أنباء رويترز

خبراء: صور بالأقمار الصناعية تظهر أن كوريا الشمالية أجرت تجربة لمحرك صاروخ

قال خبراء الاثنين إن صوراً التقطتها الأقمار الصناعية قبل وبعد إجراء ما وصفتها كوريا الشمالية بأنها تجربة "مهمة جداً" في موقع لإطلاق الصواريخ، تشير إلى أن بيونجيانج أجرت اختباراً لمحرك صاروخي.

والاختبار هو الأحدث في سلسلة من تجارب الأسلحة والتصريحات التي تدلي بها كوريا الشمالية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته لواشنطن في نهاية العام، لإظهار المرونة في موقفها من محادثات نزع السلاح النووي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية لكوريا الشمالية، الأحد أن بيونجيانج أجرت التجربة في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية وهو موقع للتجارب الصاروخية كان مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون قالوا في السابق إن الشمال وعد بإغلاقه.

وكالة فرنس برس

إجراءات عزل ترامب تدخل أسبوعاً حاسماً وسط انقسام الكونغرس

تدخل إجراءات عزل دونالد ترامب مرحلة جديدة في الكونغرس الأميركي المنقسم هذا الأسبوع، إذ ستعقد اللجنة القضائية بمجلس النواب جلسة الاثنين من المتوقع أن تخرج باتهامات محددة ضد الرئيس الأميركي.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بإساءة استخدام سلطاته وذلك بربطه المساعدات العسكرية لأوكرانيا وعقد قمة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زينليسكي، بفتح كييف تحقيقاً حول منافسه السياسي جو بايدن.

ووصف ترامب التحقيق بأنه "خدعة" إلا أن الديموقراطيين يعتقدون، كما قال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيري نادلر، أن لديهم "أدلة قوية" تظهر أن ترامب وضع مصالحه السياسية الشخصية فوق مصلحة البلاد.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير الدفاع الروسي يوجه بزيادة السفن الحربية المزودة بصواريخ مجنحة

أوعز وزير الدفاع الروسي بزيادة عدد السفن القتالية المزودة بالصواريخ المجنحة من طرازي "كاليبر" و"تسيركون". وقال سيرغي شويغو: "من الضروري زيادة عدد السفن القادرة على تنفيذ ضربات طويلة المدى، بما فيها تلك المزودة بصواريخ "كاليبر" وصواريخ "تسيركون" الخارقة للصوت. يذكر أن الجيشين المصري والروسي أنهيا التدريب البحري المشترك "جسر الصداقة"، السبت الماضي، والذي يعد من أكبر التدريبات البحرية المشتركة في البحر المتوسط.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

ظريف لا حل عسكري للوضع الراهن في أفغانستان

أكد وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، على أنه لا يمكن تصور أي حل عسكري للوضع الراهن في أفغانستان؛ مضيفاً أن تواجد القوات الأجنبية لم يمنح الاستقرار للمنطقة إطلاقاً، وإنما بحسب التجارب الماضية فقد تسبب في تهيئة بيئة مناسبة لاستقطاب العناصر المتطرفة.

وشدّد ظريف على حماية السيادة ووحدة الأراضي الأفغانية مصرحاً: باعتقادنا فإن الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2018 وأيضاً الانتخابات الرئاسية للعام 2019 في أفغانستان، شكّلت خطوات أساسية في إطار الدستور الأفغاني.