الوكالة الوطنية للإعلام

رئيس الجمهورية: سنواصل النضال حتى تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والأمان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن "لبنان يستحق أن يظل منارة للأخلاق والقيم وأرضاً للحق والعدالة"، مؤكداً "مواصلة النضال كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم والحرية والعلم والأمان".

موقف الرئيس عون جاء في تغريدة له عبر حسابه الخاص على "تويتر" لمناسبة ذكرى "الإعلان العالمي لحقوق الانسان" الذي صدر قبل 71 عاماً، وشارك في صياغته الراحل الدكتور شارل مالك.

وجاء في التغريدة: "71 سنة على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ببصمة لبنانية للمفكر والسياسي شارل مالك، ونحن اليوم أكثر تقديراً لهذه القيمة الإنسانية التي بتحقيقها، ترتقي العدالة والمساواة بين البشر. سنواصل نضالنا كي تترسخ حقوق اللبنانيين بالعيش الكريم، والحرية، والعلم، والأمان. وطننا يستحق أن يظل منارة للأخلاق والقيم، وأرضاً للحق والعدالة".

وكالة الأناضول

أردوغان: ليس لدينا أجندات سرية مع بوتين وترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن علاقات بلاده مع روسيا والولايات المتحدة، تمتاز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية. جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج "كل إنسان عالم بحد ذاته"، الذي نظمته جامعة "بيلكنت" بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان في هذا السياق: "ليست لدينا أجندة سرية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأثق بأننا سنحقق السلام في المنطقة سوياً". وتابع: "لا يوجد لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجندة سرية، حيث يفصح عما يعرفه، والحديث بيننا يتم بكل وضوح". وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد.

وكالة أنباء رويترز

الديمقراطيون يوجهون اتهامين رسميين لترامب

وجه الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي اتهامين رسميين للرئيس دونالد ترامب بإساءة استخدام السلطة وعرقلة عمل الكونغرس ليصبح ثالث رئيس أميركي في التاريخ يواجه المساءلة.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب بكامل هيئته على الاتهامات أو ما يعرف ببنود المساءلة الأسبوع المقبل. ومن شبه المؤكد أن يؤيد المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون مساءلة الرئيس الجمهوري مما يمهد الساحة لمحاكمة في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والتي من المرجح أن تبدأ في كانون الثاني. وقال البيت الأبيض إن ترامب سيرد على الاتهامين اللذين وصفهما بأنهما "لا أساس لهما من الصحة" أثناء مرحلة المحاكمة في مجلس الشيوخ.

وكالة فرنس برس

اليونان تطالب الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق التركي الليبي

طالبت اليونان الثلاثاء الأمم المتحدة بإدانة الاتفاق البحري المتنازع عليه بين تركيا وليبيا، الذي وصفته بأنه "يزعزع" السلام والاستقرار في المنطقة، حسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية.

وقال المتحدث ستيليوس بيتساس في مؤتمر صحافي إن أثينا "تريد أن يُعرض الاتفاق على مجلس الأمن الدولي بهدف إدانته".

وأرسلت حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس رسالتين منفصلتين بشأن هذه المسألة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى مجلس الأمن الدولي، بحسب بيتساس. وأضاف المتحدث اليوناني أن هذا الاتفاق الذي ينصّ على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، أُبرم "بسوء نية" ولا يزال "غير صالح لأنه لم تتمّ الموافقة عليه في البرلمان الليبي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوريل يعلق على موقف الاتحاد الأوروبي من العقوبات ضد روسيا

صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي لن يغير موقفه من العقوبات ضد روسيا حتى يتم حل الأزمة في أوكرانيا. وقال بوريل الثلاثاء: "العلاقة مع روسيا تعتمد بشكل أساسي على إيجاد حل للنزاع في أوكرانيا، وبدونه لن تكون هناك تغييرات في العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا". إلى جانب ذلك، أعرب عن أمله في أن تكون القمة التي عقدت في 9 كانون الأول "الخطوة الأولى نحو حل النزاع".

وأضاف بقوله: "يؤكد الاتحاد الأوروبي دعمه لفرنسا وألمانيا في قمة نورماندي. نحن مقتنعون بأن الحل المستدام الوحيد للصراع لا يمكن أن يحدث إلا في إطار حوار بهذا الشكل".