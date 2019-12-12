البعد عن المركز والتهميش: التفاوت بين المناطق في ريف الجزائر 6/12/2019

تقع أكثرية الولايات الجزائرية، وتحديداً 36 من أصل 48، في الشمال، بين الساحل والهضبة العالية. ويعيش ما يزيد عن 70 في المئة من السكان في الشمال، في حين أن الولايات الاثنتَي عشرة المتبقية في الجنوب، والتي تؤلّف مجتمعةً 89 في المئة من مساحة البلاد، تضم أقل من 13 في المئة من السكان. السبب الرئيس خلف هذا التفاوت في التوزيع الجغرافي للسكان هو تركُّز الأنشطة الاقتصادية في مناطق المدينة. وقد تكون المناطق الحدودية بعيدة عن مركز النشاط السياسي أو الاقتصادي في الجزائر، لكن هواجس سكّانها تقع في صلب الأهداف التي تدفع بالجزائريين إلى التظاهر. ربما قدّم بوتفليقه، من خلال تنحّيه، نصراً مؤقتاً لمنتقديه، إنما لا يزال يتعيّن قطع أشواط كبيرة لتحقيق تنمية أكبر في المناطق الجزائرية المهمّشة.

عشية إجراء انتخابات المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية، ينبغي على الفصائل الفلسطينية أولاً فتح حوار حول الانتخابات البرلمانية لمنظمة التحرير الفلسطينية - زها حسن – 6/12/2019

حثّت الضغوط المتنامية من كلّ جهة السلطة الفلسطينية على الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية، وأجبرتها على الدخول في مفاوضات مع الفصائل السياسية الأخرى حول كيفية إجرائها. قبلت حماس معظم مطالب السلطة الفلسطينية، بما فيها إجراء انتخابات متتالية للمجلس التشريعي الفلسطيني، ثمّ الرئاسة، ثمّ برلمان منظمة التحرير الفلسطينية بدلاً من أن تجري جميعها في آن. مع ذلك، شدّد عباس أيضاً على أن حماس وافقت خطياً على الامتثال لقانون الانتخابات للعام 2007 الذي أصدره بموجب مرسوم بعد حلّ حكومة حماس المُنتخبة. قد تبتلع حركة فتح فكرة انتخابات تشريعية كانت فيها لحماس الغلبة بسبب قيم السلامة التي وضعها الرئيس بموجب مرسوم منذ العام 2007، إلا أن فوز حماس في الانتخابات الرئاسية من شأنه أن يشكّل تهديداً على البنيان الهش الذي أبقى علاقة منظمة التحرير الفلسطينية بالسلطة قيد العمل. لذلك، بدلاً من الدعوة إلى انتخابات المجلس التشريعي أولاً، كما أصرّت فتح، ينبغي على الفصائل الفلسطينية إجراء حوار وطني حول الانتخابات البرلمانية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إذ من شأن ذلك أن يعزّز الطابع التمثيلي لهذه الهيئة الوطنية من أجل ضمان أن تخدم أي انتخابات مستقبلية للسلطة الفلسطينية في غزة والضفة الغربية قضية المصالحة الوطنية بدلاً من إحباطها بشكل دائم.

كيف يمكن لأجهزة الأمن العربية أن تنهض بالسلام بين الشعوب – جاسم محمد – 6/12/2019

قال بما أن الإرهاب لا يعرف الحدود، فإن الكفاح ضد الإرهاب يدعو الدول المجاورة إلى التعاون من أجل الأمن الإقليمي والعالمي. لهذا السبب، أقامت عشرات الحكومات في أوروبا خلال العقد الماضي شراكات غير مسبوقة في الشرطة والاستخبارات ومكافحة الإرهاب. ومن جهة أخرى، بالطبع يجب الاعتراف بأن سيطرة قطاعات الأمن العربية على الخطاب الوطني مفتوحة بشكل واضح للنقد. ومن الطبيعي أن يطالب مؤيدو الديمقراطية في المنطقة الحكومة بالتوقف عن السيطرة على ما ينشره الناس ويذيعونه ويعلمونه ويوعظون به. ولكن في الأنظمة الاستبدادية المستقرة نسبيًا في شمال إفريقيا وشرق البحر المتوسط والخليج، فإن التغيير الجذري من هذا النوع ليس وشيكًا، حيث يتجنب الكثير من الإصلاحيين البارزين الخيار الثوري تمامًا لصالح الإصلاح التدريجي. وبالتالي فإن تأثير قطاع الأمن العربي على المناقشات العامة العربية من المرجح أن يستمر لبعض الوقت. لذلك يجب على الإصلاحيين العرب أن يطالبوا بأن يخدم هذا النفوذ المشترك، طالما استمر، الصالح العام. إحدى الطرق التي يمكن بها للكوادر الأمنية أن تساعد في القضاء على تركة معاداة السامية والعداء لإسرائيل التي أثبتت أنها مضرة جدًا لفترة طويلة.

أردوغان، داوود أوغلو، والكتلة التصويتية الكردية في تركيا – جوان سوز – 6/12/2019

مؤخراً، كشفت نتائج استطلاعات الرأي في تركيا، أن هناك تراجعاً ملحوظاً في شعبية حزب أردوغان، فمع استمرار انخفاض قيمة "العملة التركية"، سيستمر الحزب "الحاكم" في خسارة شعبيته إلى حين إجراء الانتخابات، مما يجعل الأمر مسألة وقت، إلا إذا واجهت انتقادات أردوغان جدية من قبل جميع الأطراف خلال فترة ولايته. واعتمادًا على قدرة كل من داوود أوغلو وباباجان على النأي بأنفسهم عن الانتهاكات التي مارسها حزب العدالة والتنمية، فمن المرجح أن تشكل عملية إطلاق تلك الأحزاب الجديدة -المتوقع أن تبدأ في أوائل عام 2020 - لحظة حاسمة في تاريخ تركيا السياسي. وبالنسبة لحزب العدالة والتنمية الذي يمر بمرحلة تدهور، فإن القرارات السياسية الأخيرة التي اتخذتها تركيا ستزيد من نفور الأكراد وبالتالي سيخسر الحزب دعمهم، مما يجعل كتلتهم التصويتية خيارًا محتملاً لقادة حزب العدالة والتنمية السابقين، إذا كانوا حقاً على استعداد لانتقاد سياسات الحزب تجاه أكراد تركيا وسوريا بشكل معلن. وإن لم يتمكن حزب أردوغان من مراجعة أخطائه، الأمر الّذي دعا إليه داوود أوغلو قبل استقالته، فلن تكون أمور هذا الحزب جيدة، بل سيكون حزباً "هزيلاً" لن يستطيع الخوض في معاركٍ على عدّة جبهات، بعضها مع الداخل التركي وبعضها الآخر خارج الحدود.

تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا لم يسترد عافيته بعد - هارون ي. زيلين – 6/12/2019

من الصعب توقّع قدرة الدولة الإسلامية في الأمد البعيد على إطلاق التمرد في ليبيا وإدامته نظرًا للحرب الأهلية الجارية في البلاد. والواقع أن تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا قد عجز عن الاستفادة من هذا الصراع يعطي بعض الآمال، ويدل على أن الليبيين قد لا يكونون قابلين للإيديولوجية أو الوحشية التي تمارسها الجماعة كما كان بعض الأجانب. ولكن، فإن تغيير الديناميكيات قد يوفر للتنظيم مساحة أكبر للعمل. وعلى وجه الخصوص، فإن الحملة الحالية التي يشنها الجنرال خليفة حفتر للاستيلاء على طرابلس قد تساعد الجماعة على تجنيد الإسلاميين الساخطين أو الغاضبين الذين يعتقدون أن الانضمام إلى التنظيم هو الخيار الوحيد أمامهم للانتقام. وفي الوقت الراهن، يعجز تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا عن معاودة الظهور كما فعل السلف الرئيسي للدولة الإسلامية، أي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، بعد النكسات الكبرى التي عانى منها في الفترة ما بين 2006-2009. وحتى عندما كانت الجماعة الأخيرة في أضعف حالاتها، كانت وتيرة عملياتها أعلى بكثير من الوتيرة التي كان عليها تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا في السنوات الثلاث الماضية. وبحلول عام 2012، أصبح واضحًا أن المنظمة العراقية تعيد بناء نفسها وتستفيد من الاضطرابات في الداخل والفرص الجديدة في سوريا. وبطبيعة الحال، لا تتمتع ليبيا بنفس نوع الديناميكيات الطائفية التي شهدناها في العراق، ناهيك عن الحرب الأهلية التي تلوح في الجوار والشبيهة بتلك التي اندلعت في سوريا. وإذا نشأ مثل هذا الصراع في مصر أو السودان أو الجزائر، فسيغيّر بالتأكيد آفاق تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا، إلاّ أنّ ذلك يبدو غير محتمل في الأمد القريب. ومع ذلك، على واشنطن مواصلة تنسيق الضربات الجوية وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع شركائها في ليبيا من أجل تفكيك معسكرات التنظيم ومنع الجماعة من الظهور مرة أخرى على غرار العراق وسوريا. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي على الدبلوماسيين الأمريكيين التوسّط بين مختلف الأطراف الليبية على الصعيدين المحلي والدولي للمساعدة على تفادي التبعات السلبية التي قد تترتب على أي هجوم شامل على طرابلس من ناحية تعزيز إمكانية نهوض تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.