الأخبار/هيثم الموسوي

تحدّث عن مجموعة الدعم، ورأى أنّ مؤتمر "مجموعة الدعم الدولية للبنان" انتهى بفرض المزيد من الشروط على شروط "سيدر"، ليحيل الدولة اللبنانية إلى "وصفته الجاهزة": اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أنّه النموذج الذي دأب المجتمع الدولي على اعتماده عند إيصاله الدول التي يرعى اقتصادها وسياساتها إلى الفشل والانهيار؛ فيبقي أمامها خياراً قسرياً وهو الاستعانة بالنقد الدولي. وكشف أنّ أبرز شروط الصندوق تبدأ بـ"تحرير العملة الوطنية"، أي انهيار قيمة الليرة في بلد غير مصدّر كلبنان، واعتماد الخصخصة في مختلف قطاعات الدولة ولا تنتهي بزيادة سعر المحروقات وخفض وإلغاء الدعم في القطاعات الرئيسية التي تدعمها الدولة كالكهرباء، إلى جانب وقف التوظيف وخفض أعداد العاملين في القطاع العام.

البناء/محمد حميّة

تحدّث عن مؤتمر باريس والوضع الحكومي، مشيراً أنّه ظهرت الشروط الدولية من باريس مقابل تسهيل تأليف الحكومة وإمداد لبنان بالدعم المالي لإنقاذ اقتصاده. ونقل عن مجموعة الدعم الدولية للبنان، تأكيدها الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، مشدّداً على أنّه كان لافتاً تشديدها على تشكيل حكومة جديدة قادرة على القيام بسلة الإصلاحات الاقتصادية، و"إبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية"، وأضاف، أنّه فيما كانت الأضواء منصبّة على مؤتمر باريس لترقّب نتائجه على المستوى السياسي والحكومي في بيروت، بقي الملف الحكومي في دائرة الجمود، وختم نقلاً عن مصادر سياسية قولها "إننا عدنا إلى المربع الأول"، وسط سيناريوات عدّة بدأت تتبلور لكل واحد منها أبعاده ومحاذيره.

الديار/محمّد بلوط

تحت عنوان "الأوروبيّون مع حكومة إنقاذ جامعة وبرنامج إصلاحي هل تفكّ الاتصالات عقدة الحريري ــ باسيل قبل الإثنين؟" أشار إلى أنّ الأجواء السياسية الساخنة والمتوترة لا تبشّر بالوصول إلى توافق حول الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، ما يطرح علامات استفهام حول مصير الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل. ونقل عن مصادره قولها إنّ الاتصالات والمداولات كانت منذ نهاية الأسبوع الماضي شبه مشلولة وسط ارتفاع وتيرة الخلاف بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، كما نقل عن مصدر مطّلع قوله إنّ حصر دار الفتوى الترشيح لرئاسة الحكومة بالرئيس سعد الحريري أعاد الأمور إلى نقطة الصفر لافتاً أنّه يصعّب مهمّة السعي إلى صيغة توافقية سريعة، مضيفاً أنّ فكرة اختيار الحريري لمرشح آخر سقطت، وقال أنّه بتنا أمام خيارين اثنين: إما تشكيل حكومة برئاسة الحريري، أو تشكيل حكومة أخرى برئاسة شخصية سنيّة أخرى.

اللواء/ توفيق هندي

عرض للوضع الحكومي في ظل ما تشهده البلاد من أزمات، لافتاً إلى أنّ لبنان على طريق الإفلاس مشيراً أنّه قد يحدث في غضون أشهر معدودة بأحسن الأحوال وأسابيع معدودة بأسوئها، مضيفاً أنّ هذا الإفلاس يعني الفقر والعوز والفلتان الأمني وفقدان الأمن الاجتماعي وزوال القطاع المصرفي وانفراط الدولة والكيان وسريان شريعة الغاب. وقال: لا شك أن "عودة لبنان إلى لبنان" يعني إلغاء سطوة الجمهورية الإسلامية في إيران عبر حزب الله على لبنان كما يعني إسقاط الطبقة السياسية الحاكمة بكل مكوناتها مؤكّداً أنّ هذا الهدف غير قابل للتحقيق في هذه الظروف وضمن موازين القوى الحالية بالرغم من كل زخم الانتفاضة.

الشرق/ خليل الخوري

كتب عن الوضع الحكومي الراهن، وقال إنّنا نتجه إلى تسمية رئيس للحكومة يدلي النواب باسمه في الاستشارات الملزمة التي سيجريها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون طوال نهار ومساء يوم الاثنين المقبل، مشيراً أننا متّجهون كذلك إلى التكليف الذي بات محسوماً أنه سيكون الرئيس سعد الحريري نفسه من دون أن يكون له أي منافس جدّي، وإن كان بعض النواب سيسمّي شخصاً آخر، لافتاً إلى أنّها ستكون تسمية محدودة جداً، وتساءل: ماذا عن التأليف؟ كاشفاً أنّ الجواب لا يحتاج إلى كبير بحث وجهد ليكون الاستنتاج أنّ عملية تأليف الحكومة لن تكون نزهة سهلة، مضيفاً أنّ التشكيلة التي سيضعها الرئيس المكلف، يجب أن تؤول إلى التشاور في شأنها بينه وبين رئيس الجمهورية، وختم بالقول أنّه هنا تكمن المشكلة، أو العقدة التي تحتاج إلى جهد جهيد يبذل في هذا السياق، إذا أخذنا تجارب ماضي الحكومات الثلاث – الأربع الأخيرة.