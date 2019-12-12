الوكالة الوطنية للإعلام

مجموعة الدعم الدولية: الحفاظ على استقرار لبنان وأمنه يتطلب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الإصلاحات الاقتصادية

أعربت مجموعة الدعم الدولية للبنان عن قلقها "إزاء ما يواجهه لبنان من أزمة، ما يضعه أمام خطر الفوضى الاقتصادية وغياب الاستقرار". وذكرت المجموعة، في بيان صادر عنها، أنه "من أجل وقف التدهور الاقتصادي واستعادة الثقة بطريقة مستدامة ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، نرى أنه من الضروري تبني سلة إصلاحات مستدامة وموثوق بها لمواجهة التحديات الطويلة الأمد في الاقتصاد اللبناني. هذه الإجراءات البالغة الأهمية تعكس تطلعات الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول". واعتبرت انه "منذ استقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في 29 تشرين الأول، بقي لبنان من دون حكومة، ونعتبر أن الحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وأمنه وسيادته واستقلاله على أراضيه كافة، يتطلب التشكيل الفوري لحكومة لها القدرة والمصداقية للقيام بسلة الإصلاحات الاقتصادية، ولإبعاد لبنان عن التوتر والأزمات الإقليمية".

وكالة الأناضول

كرواتيا تؤكد مواصلة دعمها لتركيا في عضوية الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي جوردان جريليك رادمان، أن بلاده ستواصل دعمها عبر الحوار الإيجابي لعملية ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة. وقال رادمان، إنه على تركيا أن تطمئن بشأن العضوية في الاتحاد الأوروبي، لأنها ستجد في كرواتيا بلداً صديقاً ووسيطاً جيداً. وأشار إلى أن كرواتيا تلقت مساعدات كبيرة من تركيا خلال حرب استقلالها. ولفت رادمان، أن إنشاء صداقات في الأوقات الصعبة له أهمية كبيرة، ويجب أن تستمر إلى الأبد. وأعرب عن ارتياحه من العلاقات الثنائية بين البلدين، داعياً إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات وخصوصاً في مجال التجارة.

وكالة أنباء رويترز

روسيا وتركيا وإيران قلقة من وجود المتشددين في إدلب بسوريا

قالت روسيا وتركيا وإيران، بعد محادثات في قازاخستان، إنها قلقة من تزايد وجود الجماعات الإرهابية في محافظة إدلب بسوريا، وتعهدت بالتنسيق من أجل القضاء على المتشددين. وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك بعد المحادثات إن موسكو وأنقرة وطهران "تشدد على ضرورة إرساء الهدوء على الأرض". وشارك في المحادثات أيضاً ممثلون للحكومة السورية والمعارضة المسلحة.

وذكرت الدول الثلاث أيضاً أنها ترفض محاولات خلق "واقع جديد على الأرض بما يشمل مبادرات حكم ذاتي غير قانونية"، وأشارت إلى أنها تعارض الاستيلاء على إيرادات النفط السوري، وتعليقاً على عمل لجنة صياغة الدستور السورية، قالت روسيا وتركيا وإيران إنه يتعين أن تدار بأسلوب "التوافق والمشاركة البناءة" دون أي تدخل خارجي أو أُطر زمنية مفروضة من الخارج.

وكالة فرنس برس

استطلاعات متقاربة عشية انتخابات بريطانية هدفها إنهاء مأزق بريكست

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، "القتال من أجل كل صوت" بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقارباً في نتائج الانتخابات البريطانية الهادفة إلى وضع حد لأزمة بريكست. ويتوجه البريطانيون إلى صناديق الاقتراع الخميس للمرة الثالثة في أربعة أعوام، على خلفية المأزق السياسي المستمر منذ الاستفتاء عام 2016 على الخروج من الاتحاد الأوروبي. وكان البرلمان رفض شروط الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع بروكسل، ما دفعها إلى الاستقالة، فخلفها وزير الخارجية السابق بوريس جونسون.

ويأمل جونسون تأمين أغلبية في مجلس العموم تمكنه من تنفيذ بريكست في 31 كانون الثاني.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

أميركا: نريد العمل مع روسيا في ليبيا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة تريد العمل مع روسيا لإنهاء الصراع في ليبيا وإنه ذكّر نظيره الروسي سيرجي لافروف قبل أيام بحظر الأسلحة المفروض على ذلك البلد. وأكد أمس وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مواصلة العمل الدبلوماسي مع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية. وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في واشنطن، "سنواصل العمل على الصعيد الدبلوماسي لتعزيز علاقاتنا". وأضاف بومبيو "بحثنا عدة قضايا اليوم، من بينها أيضاً إعادة مواطنينا المحتجزين في موسكو"، ودعا لافروف نظيره الأميركي لتبنى بيان مشترك حول عدم السماح بنشوب حرب نووية.