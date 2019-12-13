اللواء 9/12/2019

الكرة ستبكي ميسي!

لم يخطىء رئيس نادي برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو حين عبّر عن قلقه من اليوم الذي سيعلن خلاله ليونيل ميسي إعتزاله كرة القدم. "الرئيس" يعلم جيّداً أنّ ناديه سيكون أكثر المتضرّرين من "تقاعد" النجم الأرجنتيني، لكن القلق الذي بدأ يساوره مع اقتراب ميسي من خريف العمر الكروي، بدأ يتسلّل أيضاً إلى قلوب عشاق المستديرة على امتداد الكرة الأرضيّة!

جوشوا يستعيد لقبه العالمي بحضور ولي العهد السعودي

استعاد ملاكم الوزن الثقيل البريطاني أنطوني جوشوا لقبه العالمي، بفوزه على الأميركي من أصل مكسيكي أندي رويز بالنقاط في المملكة العربيّة السعوديّة، في نزال ثأر من خلاله لخسارته المفاجئة أمامه منتصف هذا العام.

نداء الوطن 10/12/2019

ريكيلمي يتفوّق على مارادونا انتخابيّاً

فازت اللائحة المدعومة من النجم الأرجنتيني السابق خوان رومان ريكيلمي في انتخابات نادي بوكا جونيورز، في مواجهة لائحتين أخريين مدعومتين من النجمين السابقين دييغو مارادونا وغابريال باتيستوتا. ودعي أعضاء النادي البالغ عددهم 84 ألف عضو للتصويت في ستاد بومبونيرا الأسطوري في بوينس أيرس لانتخاب مجلس إدارة النادي. وأسفرت الانتخابات عن فوز لائحة ريكيلمي التي يرأسها خورخي آميال، بحصولها على 52.8 بالمئة من أصوات 38 ألف عضو شاركوا في عملية الاقتراع، ويحصل ريكيلمي على منصب النائب الثاني للرئيس. وجاءت قائمة كريستيان غريبالدو، المدعومة من مارادونا، في المرتبة الثانية بحصولها على 30.6 بالمئة، متقدمة على قائمة بقيادة خوسيه بيرالدي وبدعم من باتيستوتا ونالت 16.1 بالمئة.

الجمهورية 11/12/2019

مارسيلينو على أبواب أرسنال

عقد المدرب الإسباني مارسيلينو تورال محادثات مع إداريي نادي أرسنال الإنكليزي لتولّي تدريبه بدلاً من مواطنه المقال أوناي إيمري، بحسب ما ذكرت شبكة "إي أس بي أن" الأميركية. وأشارت الشبكة إلى أنّ مدرّب فالنسيا وفياريال السابق "تواجد في لندن هذا الأسبوع لعقد محادثات مع النادي قبل العودة إلى إسبانيا الثلاثاء".

الجمهوريّة 12/12/2019

الفيفا سيطالب بلاتيني بإعادة 1.8 مليون يورو

يخطط الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حلول نهاية العام الحالي أمام القضاء السويسري لإجبار الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة على إعادة مبلغ مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) كان حصل عليه "بشكل غير قانوني" خلال فترة تولّي السويسري جوزيف بلاتر رئاسة الفيفا.

نابولي يعيّن غاتوزو

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم تعيين لاعب الوسط الدولي السابق جينارو غاتوزو مدرّباً له بعد إقالة كارلو انشيلوتي لسوء النتائج. وكتب نابولي على تويتر: "أهلاً غاتوزو". فيما أضاف رئيسه أوريليو دي لورنتيس: "أهلاً رينو (لقب غاتوزو)". وأحرز غاتوزو (41 عاماً) لقب مونديال 2006، كلاعب، قبل أن يخوض مشواره التدريبي الأخير مع فريقه السابق ميلان. وقال غاتوزو لموقع النادي: "نهدف إلى استعادة النقاط والعودة إلى مواقع المنافسة للتأهّل إلى دوري أبطال أوروبا. يجب أن نعمل بجهد ونتخطّى هذه المرحلة الشائكة".

مصير فليك مع بايرن...

أعلن كارل هاينتس رومينيغه، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني، أنّه سيتم البت بمصير المدرب المؤقت هانزي فليك في 21 أو 22 كانون الأول الحالي، بعد نهاية مباريات مرحلة الذهاب من الدوري المحلي لكرة القدم. وقال رومينيغه لموقع صحيفة "بيلد سبورت" الأسبوعية على شبكة الإنترنت: "في 21 كانون الأول نخوض المباراة الأخيرة ضد فولفسبورغ (قبل العطلة الشتويّة لمدة شهر). وتم تعيين فليك مدرّباً موقّتاً لبايرن مطلع تشرين الثاني الماضي حتى كانون الثاني، بعد إعفاء الكرواتي نيكو كوفاتش من مهامه بسبب النتائج السيّئة".