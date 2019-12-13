النهار/ سابين عويس

عدّدت الخطوات التي تهدد لبنان وتدفعه إلى الإنهيار، مستغربة انشغال السلطات السياسية بأمور من أجل تثبيت نفوذها. ورأت أنه بات واضحاً وثابتاً أن خروج لبنان من انهياره لم يعد ممكناً من دون الخارج بعدما أثبتت سلطاته عجزها عن المعالجة عندما كانت الحلول الداخلية متاحة، متسائلة عما إذا سيلجأ لبنان إلى صندوق النقد الدولي؟

الأخبار/ إيلي الفرزلي

قال إنّه في الانهيار المالي والنقدي الذي يهيمن على البلاد، ثمّة من بدأ يحقق أموالاً طائلة، تماماً كما يفعل تُجّار الحروب. ليست المضاربات على العملة سوى عمل مبتدئين. الأهم هو تجارة الشيكات المصرفية. حتى لو كنت تملك شيكاً بملايين الدولارات ستجد من يصرفه نقداً، بمعدل عمولة 20 في المئة. من أين تأتي كل تلك الأموال النقدية في زمن شحّ الدولار؟ لا إجابات واضحة، لكن كل الطرق تقود إلى المصارف.

الأخبار/ هيام القصيفي

قالت إنّ إعلان التيار الوطني الحر عدم مشاركته في الحكومة المتداولة برئاسة الرئيس سعد الحريري لم يلغ المشكلات أمامها، بل زادها تعقيداً، ومن المبكر الكلام عن فتح الطريق أمام تشكيل حكومة يرغب حزب الله والرئيس نبيه بري في تسمية الرئيس الحريري لها، لأن الأزمة شرّعت الأبواب مجدداً على وقائع تتعلّق بالمتظاهرين وردّة فعلهم على تسمية الرئيس الحريري، فضلاً عن رسائل وجّهها الوزير باسيل في كلمته، تخفي وراءها مجموعة من الأزمات الدفينة. وأضافت بأنّ عبارة مرّرها الوزير باسيل في كلمته، تعبّر عن اتجاه لتحرّره من ورقة التفاهم، في مقابل خسارته السياسية الداخلية، وخصوصاً أنّ ردات سلبية في التيار كانت قد بدأت منذ أيام، حول موقف الحزب من عودة الحريري لأسباب إقليمية ودولية، من دون مراعاة رئيس الجمهورية، لتصبح التسوية ثنائية بفقدان الشريك المسيحي وعودة الثنائية السنية - الشيعية إلى الواجهة.

الجمهورية/ طوني عيسى

رأى أن حكومة لبنان ولدت في باريس، على أيدي مجموعة الدعم حيث قرر المجتمع الدولي ألا يقول للبنانيين بعد اليوم ما عليهم أن يفعلوا وطالبتهم بتشكيل حكومة غير سياسية أو ببعض التمثيل السياسي الناعم، وأما القرار فيجب أن يكون في أيدي المستقلين، وعلى هذه الحكومة أن تتبنّى برنامجاً حازماً لا هوادة فيه للإصلاح والشفافية، وعلى اللبنانيين أن يتحملوا التضحيات لإمرار هذه المرحلة.

وسأل هل ستكون حكومة الكاتالوغ هدية الأعياد، أم يمضي لبنان إلى مصيره إلى الإنهيار الفوضوي؟

الشرق/ تريز القسيس صعب

تطرّقت إلى اجتماع باريس وقالت إنّ هذا الاجتماع الذي وضع خريطة طريق اقتصادية للنهوض من الأزمة الاقتصادية، لن يكون تنفيذها سهلاً وبسيطاً ما لم يتم في الدرجة الأولى تشكيل حكومة اليوم قبل الغد والعمل على وضع خطة حكومية واضحة النقاط والمعايير الشفافة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في باريس. فالصناديق الدولية والعربية أبدت استعداداً قوياً لانتشال لبنان من أزمته الاقتصادية، لكن هذا الامر لا يمكن أن يتحقق في غياب أي قرار أو مرجعية حكومية متمثلة بالسلطة التنفيذية.

الشرق / خليل خوري

قال إنّه من المستبعد أن يمرّ يوم الإثنين المقبل من دون تكليف دولة الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديدة. وبالتالي سيكون الرئيس المكلّف هو ذاته رئيس حكومة تصريف الأعمال. وهذه نقطة إيجابية أقلّه دفعاً للإزدواجية وتخوّف من أن يطول أمد التكليف، بالطبع أكثر مما طال الأمد لتعيين موعد الإستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا الرئاسي. أمّا كيف سيكون التأليف فهذا أمرّ آخر. فالرئيس الحريري واضح ومباشر: حكومة تكنوقراط بأعضائها كافة بإستثنائه.

نداء الوطن/كلير شكر

من جديد ارتفعت حظوظ قيام حكومة من الاختصاصيين، بعدما شطب خروج باسيل من الدائرة، احتمال عودة أي من نظرائه الذين كانوا أدرجوا على التشكيلة التي أعدّها سمير الخطيب، بحيث ستصير من الصعوبة عودة علي حسن خليل ومحمد فنيش وسليم جريصاتي، لمصلحة اختصاصيين بنكهة سياسية "لايت"، الأمر الذي يسهّل على الحراك الشعبي "هضم" هذه الحكومة ومنحها فرصة، ولو أنّها ستجد حكماً من سيرجمها ويرفضها. ووفق معلومات بعض المتابعين، سيكون دولة الرئيس الحريري يوم الاثنين رئيس حكومة مكلفاً ليبدأ جولة استشاراته النيابية غير الملزمة، فيما يتردد أنّ الرجل بدأ منذ حوالى الأسبوع جوجلة الكثير من الأسماء المرشحة للجلوس إلى جانبه الى طاولة مجلس الوزراء. وفق المعلومات أيضاً أنّ هناك توجهاً جدياً لتسريع مشاورات التأليف لئلا تستهلك مزيداً من الوقت والكلفة المالية التي تتكبدها الخزينة العامة جراء كل يوم شلل يصيب البلاد، حتى أن بعض المتابعين يتحدثون عن انتهاء مشاورات التأليف قبل نهاية العام الحالي، لتكون بداية العام المقبل انطلاقة جدية للورشة الاقتصادية والمالية والعمل قدر الإمكان على تجنيب البلاد كأس الانهيار المرّ.