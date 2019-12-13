The Guardian

كندا: استقالة زعيم المحافظين وسط ادعاءات بشأن استخدام أموال الحزب

أعلن زعيم المعارضة في كندا أندرو شير عن استقالته من قيادة حزب المحافظين. وقال شير لأعضاء مجلس العموم بعد اجتماع لحزبه "لقد اتخذت هذا القرار لأنه الخيار الأفضل لحزبنا".

كما أشار إلى أنه سيطلب من المجلس الوطني للحزب المحافظ تنظيم انتخابات داخلية لاختيار خلف له في أسرع وقت ممكن. وانتُخب شير زعيماً للمحافظين في أيار 2017، وواجه انتقادات علنية في صفوف حزبه إثر الهزيمة التي مني بها الحزب في الانتخابات التشريعية في 21 تشرين الأول.

روسيا اليوم

أنقرة: القرارات الأمريكية بشأن العقوبات و"إبادة الأرمن" تهدد مستقبل علاقاتنا

أعلنت الرئاسة التركية أن قرارات المشرعين الأمريكيين حول فرض عقوبات على أنقرة والاعتراف بإبادة الأرمن تهدد مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين. وكتب رئيس قسم الاتصالات بالرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في سلسلة تغريدات على "تويتر"، اليوم الخميس، أن "تصرفات بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي تضر بالعلاقات التركية الأمريكية". وتابع قائلاً إن "قانون العقوبات الذي تم تمريره في لجنة الشؤون الخارجية لمجلس الشيوخ أمس، والقرار حول الأرمن الذي تم تمريره اليوم في مجلس الشيوخ، يهددان مستقبل علاقاتنا الثنائية".

وأضاف أن هذين القرارين "لن يفيدا العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وكما أكدنا في وقت سابق، نتوقع من أشقائنا الأرمن أن يقفوا ضد مساعي الكونغرس لتقويض كل المحاولات لتسوية خلافاتنا عبر القنوات العلمية والأكاديمية". واعتبر ألطون القرارين الأمريكيين "أعمالاً غير مسؤولة وغير عقلانية من قبل بعض الأعضاء في الكونغرس الأمريكي ضد تركيا"، محملا المشرعين الأمريكيين مسؤولية "أضرار طويلة الأمد" للعلاقات بين البلدين. وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد تبنى، اليوم الخميس، قراراً، اعترف فيه بالإبادة الجماعية للأرمن في الإمبراطورية العثمانية عام 1915.

وقبل يوم من ذلك، وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ على مشروع قانون ينص على فرض العقوبات على تركيا بسبب عمليتها العسكرية بشمال سوريا وشرائها أنظمة "إس-400" الروسية للدفاع الجوي.

صحافة العدو الإسرائيلي

المحافظون التابعون لبوريس جونسون يحققون فوزًا ساحقًا في الانتخابات

أظهر آخر استطلاع للرأي بعد إغلاق صناديق الاقتراع في بريطانيا تقدم حزب المحافظين بزعامة بوريس جونسون، وحصوله على أكثر من 55% من المقاعد في البرلمان. وبموجب استطلاع رأي أجرته "سكاي" فمن المتوقع أن يحصل حزب المحافظين على 358 مقعداً، وحتى 368 من جملة 650 مقعداً في البرلمان، أي من المتوقع أن يحصل على نسبة تقدر بما بين 55% و57% من مقاعد البرلمان. وبحسب الاستطلاع من المتوقع أن يحصل الليبراليون (حزب العمال) على ما بين 192 و 202 من مقاعد البرلمان. وبالتالي، تؤكد توقعات "سكاي" أن يحصل حزب المحافظين على الأغلبية المطلقة في البرلمان، ما سيتيح له الفرصة لتشكيل حكومة مرة أخرى لتنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في كانون الأول المقبل، وكذلك تمرير مشاريع القوانين بسهولة.