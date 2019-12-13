وكالة الأناضول

ترامب: نقترب من إبرام "اتفاق كبير" مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اقتراب بلاده من إبرام "اتفاق كبير" مع الصين، لتهدئة حدة الحرب التجارية الدائرة بين البلدين. وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "نقترب للغاية من إبرام اتفاق كبير مع الصين .. إنهم يريدونه (الاتفاق) ونحن أيضا". ولم يشر الرئيس الأمريكي إلى مزيد من التفاصيل.

وكالة أنباء رويترز

بريطانيا تجري انتخابات ستقرر مصير البريكست

توجه الناخبون البريطانيون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في تصويت إما سيمهد الطريق أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في عهد رئيس الوزراء بوريس جونسون أو سيدفع البلاد صوب استفتاء جديد قد يؤدي في النهاية إلى التراجع عن قرار الانسحاب من التكتل. وبعد الفشل في إتمام عملية الخروج بحلول 31 تشرين الأول، دعا جونسون للانتخابات لكسر ما وصفه بالشلل السياسي الذي عرقل خروج بريطانيا وهز الثقة في الاقتصاد.

وكالة فرنس برس

إسرائيل تستعد لانتخابات ثالثة مع استمرار مأزق تشكيل حكومة مستقرة

دخل النظام السياسي في إسرائيل في أزمة غير مسبوقة، بعد فشل قادته السياسيين في تشكيل حكومة جديدة، وحل الكنيست الإسرائيلي نفسه لإجراء انتخابات ستكون الثالثة في غضون عام. فبعد مرور 85 يوماً على انتخابات غير حاسمة لم يتمكن على إثرها كل من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المنتهية ولايته ومنافسه بيني غانتس من تشكيل حكومة ائتلافية، حل البرلمان نفسه في الساعات الأولى، وصادق على إجراء انتخابات جديدة في 2 آذار، وتشير استطلاعات الرأي المبكرة إلى أن الانتخابات الثالثة، يمكن أن تكون نتائجها متقاربة كسابقتها لعدم وجود كتلة يمينية كبيرة تدعم نتانياهو أو كتلة يسار وسط تدعم بيني غانتس وتؤمن لأحدهما الأغلبية المطلوبة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو وأنقرة تواصلان تنفيذ مذكرة سوتشي حول سوريا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو وأنقرة تواصلان تنفيذ مذكرة سوتشي بشأن سوريا، وأن عملية انسحاب القوات الكردية قد تم الانتهاء منها. وقالت زاخاروفا في إحاطة إعلامية: "نواصل معاً في منطقة ما وراء الفرات، بالشراكة مع أنقرة، العمل على تنفيذ مذكرة الـ 22 من تشرين الأول. ويجري العمل في اتجاهين، منع وقوع الأعمال القتالية، ومعالجة الوضع الإنساني. وأشارت المتحدثة إلى أنه من أجل حل المسألة الأولى تم الانتهاء من عملية سحب القوات الكردية من المناطق الواقعة قرب الحدود التركية، ويتم كذلك تسيير دورية مشتركة بشكل منتظم. كما أكدت زاخاروفا أنه "تم إنشاء منطقة منزوعة السلاح حول محيط منطقة عملية "نبع السلام" ويعمل مركز تنسيق روسي تركي.