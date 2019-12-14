TL

التفلت المالي مستمر وجيوب اللبنانيين فارغة تماماً لدى الفقراء وشبه فارغة لدى الميسورين الذين لا يستطيعوا الوصول إلى أموالهم في المصارف إلا بنسب ضئيلة.

المنار

كحساسية المرحلة، كانت الرسالة التي حملها الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله للبنانيين، وبضرورة التكافل الاجتماعي والتضامن السياسي خاطب السيد نصر الله الجميع لانقاذ البلاد من أخطر أزمة مالية واقتصادية تمر بها.

nbn

مصادر متابعة في بعبدا كشفت أن رئيس الجمهورية حدد موقفه من صيغة الحكومة التي يجب أن تكون وفق رؤيته تكنو سياسية بما يتناسب مع مصلحة البلاد والتوازن.

المصادر رأت أن أي شكل آخر للحكومة يطرحه من يكلف وعليه أن يتفاهم بشأنه مع رئيس الجمهورية وفق ما ينص الدستور.

mtv

أداء القوى الامنية يطرح سؤالا محوريا ، اذ ان التعاطي مع شباب الخندق الغميق الذين يعتدون على رجال قوى الامن والمتظاهرين يتم بلطف وبنعومة قصوى، بعكس ما يحصل في مناطق اخرى, فلم الصيف والشتاء تحت سقف انتفاضة واحدة؟ قضائيا، قضية توقيف هدى سلوم لا تزال تتفاعل.

NTV

إن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات التقط اليوم الجرم المشهود للنائب هادي حبيش فأرسل كتابا الى رئيس مجلس النواب يعلمه فيه اتخاذ إجراءات جزائية بحق نائب الأمة مستندا الى المادة التاسعة والعشرين من أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على وجوب الادعاء في مهلة أربع وعشرين ساعة لم يهمل عويدات دقات الساعة وتجاوز الخط الأزرق السياسي المرفوع فوق رأس حبيش قلب الاسد.

OTV

في وقت يصر البعض المعروف على تشويه صورة الحراك أو الانتفاضة أو الثورة، عبر تكرار قطع الطرق، ومن ثم التعرض للجيش بكلام غير لائق، ولاسيما عبر مواقع التواصل، تستمر علامات الأمل الوطني بالظهور، متحدية نهج التيئيس، الذي يسعى إلى فرضه أكثر من طرف داخلي، على وقع توجهات خارجية مكشوفة، جدد التعبير عنها اليوم الإعلان عن حزمة جديدة من العقوبات الأميركية ضد مواطنين لبنانيين.

LBC

أعلن الوزير جبران باسيل أن حكومة اختصاصيين "لا تهمنا"... إذا، ماذا سيحصل الإثنين؟ إذا بقيت الإستشارات في موعدها الإثنين، فهذا يعني أن تسميات الكتل والمستقلين من النواب سيكتنفها الغموض. بلغة الأرقام قد نصل إلى التكليف، ولكن ماذا عن التاليف؟ السيد نصرالله قال إن التأليف لن يكون عملية سهلة... هذا يعني أنه إذا جرى التكليف الإثنين، فإن البلد سيكون أمام رئيس مكلف وامام حكومة تصريف أعمال مضطرة أخذ إجراءات تواكب الأوضاع النقدية والإقتصادية الصعبة...

الميادين

ندد المرجع الشيعي الأعلى في العراق السيد علي السيستاني، اليوم، بعمليات "القتل والخطف" التي تستهدف المتظاهرين المناهضين للحكومة، مؤكدا "ضرورة حصر السلاح بيد الدولة".

وقال السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء التي تلاها ممثله السيد أحمد الصافي "نشجب بشدة ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله"، منددا بـ"اعتداء آثم" في السنك الأسبوع الماضي وبـ"الجريمة البشعة والمروعة" في ساحة الوثبة وسط بغداد أمس.

الجزيرة

أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان اليوم، لمناسبة الذكرى السبعين لليوم العالمى لحقوق الانسان، ان "الادارات الاميركية ارتكبت ولا تزال انتهاكات ممنهجة لحقوق الانسان ضد شعوب العالم، ومنها قتل الآلاف من ابناء الرقة، في انتهاك صارخ لحقوق الانسان وقواعد القانون الدولي والانساني".

العربية

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية الى بدء "حوار" مع الشعب الجزائري، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيسا للبلاد في اقتراع رفضه المتظاهرون.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في بروكسيل: "أخذت علما بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى"، مشددا على ضرورة "بدء حوار بين السلطات والشعب".