لبنان الحر

شدد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان في تصريح اليوم من المجلس النيابي، على أن "ما حصل قبل يومين في قصر العدل بين القاضية غادة عون والنائب هادي حبيش، هو أمر غير اعتيادي في ظروف غير اعتيادية، وما حصل لا يليق بتصرف مع قاض، ولا يليق بتصرف صادر عن نائب من نواب الأمة".

صوت لبنان

استقبل رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، ضمن سلسلة لقاءات "منتدى الحوار"، فاعليات بيروتية في "بيت البحر".

وأفاد بيان أنه "تم البحث في أوضاع البلد السياسية والاقتصادية والمعيشية، في ظل الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من 55 يوما".

radio orient

إستقبلت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائب بهية الحريري، في مكتبها في بيروت، السفير المصري الجديد في لبنان الدكتور ياسر علوي، في زيارة بروتوكولية يرافقه القنصل وائل السيسي.

اذاعة النور

القى الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصر الله كلمة عبر الشاشة تحدث فيها عن "آخر التطورات السياسية المحلية"، وقال: "رأيت من واجبي أن أتحدث إليكم اليوم بعد غياب لمدة شهر، نظرا للمستجدات والتطورات الحاصلة، وأيضا اللحظة الحساسة التي نحن فيها، خصوصا فيما يتعلق بمسألة تكليف رئيس للحكومة وتأليف الحكومة، وما يرتبط بكل الأجواء.

صوت المدى

قال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام "إننا مع حكومة مؤلفة من اختصاصيين ولكن هؤلاء بحاجة إلى دعم الكتل السياسية لأخذ ثقة المجلس النيابي، ونحن قررنا أن نكون خارج الحكومة لتسهيل تشكيلها ومنطق "كلن يعني كلن" مرفوض ويجب أن يكون ذلك تحت سقف المحاسبة والمساءلة".