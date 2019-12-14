أظهر استطلاعاً للرأي، أنه في حال خاض حزب الليكود الانتخابات الثالثة للكنيست، التي ستجري في الثاني من آذار المقبل، بقيادة عضو الكنيست غدعون ساعر، سيكون تمثيله في الكنيست أكبر من لو خاض هذا الحزب الانتخابات برئاسة بنيامين نتنياهو. كما أشار الإستطلاع إلى زيادة تمثيل القائمة المشتركة، فيما توقع استطلاع آخر تراجعه.

أعلنت السلطات الإسرائيلية أن المسيحيين في قطاع غزة لن يسمح لهم بزيارة المدن المقدسة مثل بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام. وقالت متحدثة باسم مكتب الاتصال العسكري الإسرائيلي مع الفلسطينيين إن مسيحيي غزة يمكنهم الحصول على إذن بالسفر للخارج، لكن لن يسمح لأي منهم بدخول إسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث توجد الكثير من المواقع المقدسة.

أصيب عدد من الفلسطينيين، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الجمعة الـ84 لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تقام بمحاذاة الشريط الأمني الفاصل عن مناطق الـ48، شرقي قطاع غزة. وبين المصابين 5 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

طرحت مصادر استخباراتية إسرائيلية فرضية جديدة حول مصير الطيار الإسرائيلي رون أراد، الذي اختفى في لبنان منذ الثمانينيات وكان أسيراً لدى حركة "أمل".

تحدث ضابط استخبارات إسرائيلي كبير مطلع على قضية رون أراد، الذي لا يزال يعتبر "مفقوداً رسمياً"، لـ "يديعوت أحرونوت"، أن الرواية الرسمية الحالية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، والتي تقول إن أراد نقل من لبنان إلى إيران، ثم أعيد ومات على الأراضي اللبنانية في 1995 أو 1996، غير صحيحة.