أعلن الحرس الثوري الإيراني أن استخباراته ألقت القبض، على 4 أشخاص، بوصفهم "أعضاء منظمة كانوا يعدون لبدء موجة ثانية من الاحتجاجات". وتم الاعتقال أثناء عقد المجموعة اجتماعاً في منزل في أصفهان، وعثر فيه على منشورات وأعلام تحمل شعار "الأسد والشمس"، بالإضافة إلى معدات كتابة اليافطات ومواد تستخدم لصناعة الزجاجات الحارقة.

أعلن مستشار الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن بلاده عازمة على توقيع اتفاق مع روسيا، بشأن الإنتاج المشترك لأنظمة الصواريخ ونقل التكنولوجيا لتطوير نظام الدفاع التركي.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، إدراج القيادي الفلسطيني، محمد دحلان، في قائمة المطلوبين "الحمراء". وتم رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان.

صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على التهمة الأولى للرئيس دونالد ترامب والمتعلقة بإساءة استخدام السلطة. كما وافقت اللجنة القضائية على المادة الثانية من المساءلة، بشأن إعاقة عمل الكونغرس، ما يعني موافقة اللجنة ورفع الملف لمجلس النواب.

اعتبر البيت الأبيض أن مصادقة اللجنة القضائية لمجلس النواب الأمريكي على مادتين من لائحة التهم لرئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، نهاية "مشينة" لـ"مهزلة" التحقيق بشأن عزله.

أعلنت الولايات المتحدة، عن توقف قصير في المفاوضات التي تجري في الدوحة مع "حركة طالبان" بعد الهجوم الذي استهدف قاعدة باغرام العسكرية الجوية الأمريكية في أفغانستان.

أعلنت الخارجية الصينية، الجمعة، أن تجارب واشنطن للصواريخ البالستية تؤكد تخطيطها المسبق للانسحاب من معاهدة الصواريخ.

صرح وزير الدفاع الأمريكي، بأن الولايات المتحدة تنظر إلى روسيا والصين بصفتهما دولتين منافستين رئيستين لها. وأوضح أن هاتين الدولتين "تحدّثان، وبوتيرة سريعة، قواتهما المسلحة وتوسعان إمكاناتهما، بما في ذلك في الفضاء الكوني والمجال السيبراني". وبحسب الوزير، فإن الصين تسعى إلى توسيع وجودها الاقتصادي في آسيا، فيما تحاول روسيا "إحداث شقاق في صفوف الناتو".

تمر الهند باضطرابات اجتماعية ملموسة على خلفية مصادقة برلمانها على تعديل قانوني مثير للجدل، يسهل منح الجنسية للاجئين من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان شريطة ألا يكونوا مسلمين. وأطلقت الشرطة أمس النار على حشد من المتظاهرين الذين تجاهلوا حظر التجوال في المدينة، ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، بينما هاجمت مجموعات من المحتجين محال تجارية ومنازل مسؤولين من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم وأحرقوا سيارات وحافلات.

قتل شخص واحد وتعرض 25 آخرون على الأقل لإصابات جراء انفجار وقع في مدينة بلانكنبورغ شرقي ألمانيا، وقالت الشرطة أنها عثرت على عبوات غاز وذخيرة حربية قديمة في واحدة من الشقق في المبنى السكني حيث وقع الانفجار، ورجحت أن يكون الحادث ناجم عن انفجار غاز.