بحث وزير الخارجية الروسي ونظيره التركي، في محادثة هاتفية تطورات الأوضاع في سوريا. وكذلك الأوضاع العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

انتقدت الخارجية الروسية افتراضات تتناقلها وسائل إعلام غربية حول ضلوع روسيا في مقتل مؤسس منظمة "الخوذ البيضاء" السورية، جيمس لو ميسورييه. وإن "محاولات وسائل الإعلام الغربية توجيه أصابع الاتهام إلى روسيا في قضية لو ميسورييه، تبدو وكأنها طلب سياسي جديد لمن يواصل تعاونه مع الإرهابيين" وقالت "لكن قصة تنظيم القاعدة تدل على أن لهذه الدسائس عواقب وخيمة وتقود إلى عكس المراد منها، وخاصة بالنسبة لصاحب المبادرة".

اعتبر رئيس اتحاد الصحفيين السوريين، موسى عبد النور، أن عرض هيئة الصحفيين السعوديين على الاتحاد توقيع اتفاقية تعاون بين الجانبين مؤشر على تغيير في الموقف السعودي تجاه سوريا.

قالت "هيومن رايتس" إنه في الأشهر السابقة لتوقيع اتفاق الرياض اعتقلت قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي وأخفت ما لا يقل عن 40 شخصاً بشكل تعسفي، من ضمنهم طفل في محافظة عدن الجنوبية.

حذرت 15 منظمة إغاثية من أن مدينة الحديدة الساحلية لا تزال أخطر مكان بالنسبة للمدنيين في اليمن، رغم اتفاق التهدئة المبرم قبل نحو عام بين حكومة هادي والحوثيين. وان 799 مدنياً قتلوا أو أصيبوا في محافظة الحديدة منذ إعلان الهدنة.

دان المرجع الديني علي السيستاني، أعمال قتل وخطف المحتجين في العراق، وحث الدولة على فرض سيطرتها على استخدام الأسلحة. ودعا القوات المسلحة إلى "أن تظل محترفة وموالية للدولة وخالية من النفوذ الأجنبي".

جددت سفارة الكويت لدى بغداد، دعوتها لمواطني البلاد بعدم السفر الى العراق في الوقت الراهن، وذلك "حفاظاً على أمنهم وسلامتهم في ظل الأوضاع التي يشهدها العراق حالياً".

أكد رئيس فريق الاتصال الروسي حول ليبيا، ليف دينغوف، أن روسيا تدعو جميع أطراف النزاع في ليبيا إلى بدء الحوار والتخلي عن استخدام القوة العسكرية. وقال أن "الوضع في ليبيا يبقى متوتراً"، بعد كشف القائد العام لـ "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، عن خططه للسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن الوضع في ليبيا يقع في قلب الاتصالات الجارية بين روسيا وتركيا، وأن الطرفين يبحثان عن نقاط تفاهم حول هذا الموضوع.

أكد الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون، بعد انتخابه أنه سيمد يديه للحراك من أجل حوار جاد يحقق مصلحة البلاد وحدها. وأنه يريد العمل بعيداً عن الإقصاء وأنه يسعى إلى لم الشمل في الجزائر. وشدد الرئيس الجديد على أن مسار الانتخابات أعاد البلاد إلى سكة الشرعية. وقال تبون لن أجيب ماكرون على ما جاء على لسانه. وهو حر بتسويق بضاعته.

خرج آلاف الجزائريين، في مظاهرات بالعاصمة ومدن أخرى للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية، والمطالبة برحيل "رموز نظام بوتفليقة". وردد المتظاهرون في شوارع العاصمة شعارات منددة بـ "تزوير الانتخابات"، كما هتف المحتجون في مدينة بجاية بشعارات "بوتفليقة وتبون وجهان لعملة واحدة"، و"لن نتوقف عن الاحتجاج".

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السلطات الجزائرية إلى فتح حوار مع الشعب، في تعليقه على انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد.

اعتبرت روسيا أن إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر خطوة مهمة في تقدم هذا البلد، معربة عن أملها في أن يؤدي انتخاب رئيس جديد له إلى تعزيز العلاقات الروسية الجزائرية.

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تبذل جهوداً سرية لتطبيع العلاقات مع إيران وغيرها من خصومها في المنطقة، خوفاً مما قد تجلبه نزاعات إقليمية محتملة من المخاطر إلى اقتصادها. ونقلت عن مسؤول سعودي قوله إن الهجوم على شركة "أرامكو" غيّر قواعد اللعبة، وأكد مسؤولون سعوديون وأوروبيون وأمريكيون أن ممثلين عن المملكة وإيران يتبادلون في الأشهر الأخيرة رسائل ويجرون اتصالات عبر وسطاء في سلطنة عمان والكويت وباكستان، مع التركيز على تخفيف التوتر بين الرياض وطهران.

قال المرصد المعارض أن الطائرات الروسية شنت 930 غارة خلال 40 يوماً قتل فيها 19 شخصاً وأصيب العشرات في ريفي حماة وأدلب.

قال رئيس مركز حميميم للمصالحة أنه تم رصد 400 خرق لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل مسلحي جبهة النصرة في محافظة حماة وأدلب وحلب، وأدت الخروق الى مقتل 5 مدنيين وإصابة خمسة أخرين بينما سقط للجيش السوري 6 شهداء و 10 جرحى.

قالت وزارة الدفاع الروسية أن عناصر الفصائل المسلحة تستخدم بنشاط الطائرات المسيرة التي تتمتع بقدرات ضاربة، وأن وحدات الجيش السوري دمرت 4 طائرات منذ مطلع الشهر الحالي.