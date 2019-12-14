النهار/ رضوان عقيل

نقل عن الرئيس نبيه بري تشبيهه حال البلد بغريق في بحيرة لا خلاص منها الا التمسك بخشبة تمكنه الوصول إلى البلد ليبقى على قيد الحياة، وتبقى خشبة خلاص اللبنانيين اليوم تأليف الحكومة وجبه كل التحديات والاخطار التي تهددهم. واضاف نقلاً عن بري قوله أنه سيسمي الحريري لرئاسة الحكومة او من يسمه هو، مؤكداً على جملة امور منها:

لا اموال سيحصل عليها لبنان من دون وجود حكومة.

لا اموال غير مشروطة بمعنى ان ثمة اجراءات وواجبات على لبنان اتباعها.

يسجل رئيس المجلس للفرنسيين وقوفهم إلى جانب لبنان.

لا يؤيد بري ان ثمة جهات لا تريد تمثيل "حزب الله" في الحكومة حتى الأميركيين.

النهار/ وجدي العريضي

عدّد جملة امور وراء غياب السعودية عن مؤتمر دعم لبنان من باريس منها:

مواصلة حزب الله حملات على الرياض.

عدم اتخاذ لبنان اي موقف ادانة لقصف منشآت ارامكو يوم حصل الاعتداء الايراني عليها.

سياسة العهد والخارجية التي تصب من طهران.

ونقل عن اوساط سعودية ديبلوماسية قولها ان المملكة لن تتخلى عن لبنان وكل شيء بوقتو والدعم لن يتوقف والصمت من هذه المرحلة معبر وله رمزيته مع الحرص على امن لبنان واستقراره.

اللواء/ احمد العز

قال: لا اعرف ما هو مصير لبنان من الايام والاسابيع القادمة مع المناورات الحربية البحرية من شرق المتوسط للجيوش العربية والاقليمية والدولية، ولا اعرف ما علاقة ذلك بالبلوك رقم 9 واختراق سفينة نفطية تعمل لمصلحة اسرائيل المياه اللبنانية، ولا اعرف ما اذا كان لبنان سيدخل في حرب مع اسرائيل، ولا اعرف كيف ستقارب السلطة اللبنانية هذه القضية مع الموفد الاميركي ديفيد هيل لجهة ترسيم الحدود.

الديار / ناجي البستاني

رأى أن التيار الوطني الحر، يدرك كما غيره من القوى انه حتى في حال تكليف الرئيس سعد الحريري او سواه فإن تشكيل الحكومة يستوجب المرور بقنوات تفاوض عدة، في ظل اغلبية نيابية مائلة إلى الفريق السياسي العريض الذي يشكل الوزير باسيل احد اركانه. وقال أن الثنائي الشيعي يرفض تشكيل اي حكومة وفق شروط الولايات المتحدة الأميركية أو صندوق النقد الدولي أو أي جهة خارجية مما يعنى أن الأمور لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات.