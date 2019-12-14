روسيا اليوم

موسكو: الوضع في ليبيا ضمن أجندة الحوار بين روسيا وتركيا

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن الوضع في ليبيا يقع في قلب الاتصالات الجارية بين روسيا وتركيا، وأن الطرفين يبحثان عن نقاط تفاهم حول هذا. وقال غروشكو، في تصريح صحفي: "نخوض حواراً سياسياً مكثفاً شبه يومي حول مواضيع واضحة تماماً ومعروفة لدى الجميع، ونناقش جميع القضايا التي نعتبرها ذات أهمية بالنسبة للأمن الإقليمي".

روسيا اليوم

اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي تصادق على التهمة الأولى لترامب المتعلقة بإساءة استخدام السلطة

صادقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، على التهمة الأولى للرئيس دونالد ترامب والمتعلقة بإساءة استخدام السلطة. كما وافقت اللجنة القضائية على المادة الثانية من المساءلة، بشأن إعاقة عمل الكونغرس، ما يعني موافقة اللجنة ورفع الملف لمجلس النواب. ومن المتوقع أن يتم لاحقاً طرح المادتين للتصويت عليهما بشكل نهائي في مجلس النواب الأربعاء. وفي حال صوت المجلس الذي يهيمن عليه الديموقراطيون، ضد الرئيس كما هو متوقع، فسيصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يتم عزله ومحاكمته في مجلس الشيوخ.