الوكالة الوطنية للإعلام

قيومجيان بحث مع وفد برنامج الأغذية العالمي في زيادة المساهمات للبنان

التقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور ريشار قيومجيان وفداً من برنامج الأغذية العالمي ضم المدير الاقليمي للبرنامج في منطقة الشرق الأوسط مهند هادي ومدير البرنامج في لبنان عبد الله وردات، وتم البحث في إمكانية زيادة المساهمات لتشمل عدداً أكبر من العائلات التي تستفيد من برنامج دعم العائلات الأكثر فقراً. ويشار إلى أن البرنامج يغطي حالياً 15 الف عائلة فقط تستفيد من بطاقة التغذية.

وكالة الأناضول

الأمم المتحدة تدعو الأطراف بجنوب السودان لتشكيل حكومة وطنية

دعت الأمم المتحدة، الأطراف في جنوب السودان إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة من أجل إحلال سلام دائم في البلاد وذلك بعد 6 سنوات من اندلاع حرب أهلية في هذا البلد. جاء ذلك على لسان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان صادر عنه. وأشار غراندي إلى أن الوضع الحرج لا زال مستمراً في البلاد رغم اتفاق السلام، مؤكداً حاجة الملايين من مواطني جنوب السودان للحماية والمساعدات الإنسانية.

وكالة فرنس برس

مناقشات حادة في مجلس النواب الأميركي حول نص قرار اتهام ترامب

شهد مجلس النواب الأميركي مناقشات حادة خلال صياغة لجنة برلمانية قرار اتهام دونالد ترامب قبل تصويت تاريخي متوقع الأربعاء المقبل لنقل قضية عزل الرئيس الأميركي إلى مجلس الشيوخ. وجرت مواجهات كلامية عنيفة بين أعضاء اللجنة القضائية لمجلس النواب حول التهمتين اللتين أبقى عليهما الديموقراطيون ضد الرئيس وهما "استغلال السلطة" و"عرقلة حسن سير عمل الكونغرس". وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر، رأى الجمهوريون أنها "مهزلة" و"عملية مدبرة". وقالت النائبة ديبي ليسكو "هذا أمر مدبر مسبقاً، تحاولون اتهام الرئيس منذ انتخابه".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الرئيس الجزائري المنتخب يعلن أنه سيبدأ "مشاورات" من أجل دستور جديد

أعلن الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون في أول تعليق علني له، إنه سيبدأ "مشاورات" بشأن صياغة دستور جديد يطرح على الجزائريين في استفتاء عام. وعرض الرئيس الجزائري الجديد على حركة الاحتجاج الجماهيرية المعارضة بالبدء في "حوار جاد" بينهما. وأضاف أنه "سيقوم بإصلاحات لخفض الإنفاق على الواردات، كما وعد "بفتح صفحة جديدة" للجزائر.

وكالة أنباء شينخوا

فتح مراكز الاقتراع لإجراء الانتخابات العامة في بريطانيا

تم فتح مراكز الاقتراع في 650 دائرة انتخابية في أنحاء بريطانيا في الانتخابات العامة في البلاد. تعد هذه هي ثاني انتخابات عامة تعقد في بريطانيا منذ الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عام 2016. تعقد الانتخابات في بريطانيا بشكل تقليدي كل أربعة أو خمسة أعوام، ولكن أعضاء البرلمان صوتوا في أكتوبر الماضي، على عقد انتخابات ثانية مبكرة خلال حوالي ثلاثة أعوام.