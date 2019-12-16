الجمهورية

10/12/2019

الكراويا لخسارة الوزن وحماية الجهاز الهضمي

الكراويا Caraway هي من النباتات العشبية التي تفوح منها رائحة عطريّة، يبلغ ارتفاعها حوالي 60 سنتيمتراً، علماً أنّها كانت تستخدم في الطب التقليدي على مر العصور، وفي الواقع تدعم بعض الأبحاث الأوّلية فوائد عديدة.

نظراً لكون الكراويا تنتمي إلى فئة من الأعشاب التي تحتوي على مجموعة من الزيوت المتطايرة، مثل الكارفين، فهي تساعد على إرخاء المعدة، في الواقع يريح أنسجة العضلات الهضمية في الجهاز الهضمي، وبالتالي يخفف من أعراض عسر الهضم مثل التشنّج والشعور بالانتفاخ.

وفي دراسة استغرقت 90 يوماً وشملت 70 امرأة، تبيّن من خلالها أنّ كل اللواتي تناولن زيت الكراويا بنسبة 10 في المئة يوميّاً، شهدن انخفاضاً كبيراً في الوزن ومؤشّر كتلة الجسم ونسبة الدهون فيه، مقارنة باللواتي خضعن لعلاجات وهميّة أو ما يعرف بالـ Placebo. ويرجّح العلماء أنّ هذه التأثيرات قد تكون نتيجة التغيّرات الإيجابية التي تحدثها الكراويا في بكتيريا الأمعاء، والتي تؤثّر بدورها على تنظيم الهورمونات والتمثيل الغذائي للدهون والشهيّة.

يتمتّع زيت الكراويا بخصائص مطهّرة ومضادة للميكروبات والجراثيم ظاهريّاً وداخلياً، حيث يساهم في علاج العدوى الداخلية مثل التهابات القولون، وعدوى الجهاز الهضمي، وعدوى الرئتين والتهاب المسالك البوليّة. ويمكن استخدامه لتطهير الجروح والقرح وحمايتها من العدوى والبكتريا والفطريات.

11/12/2019

تغيّر سلوك المستخدمين على شبكة الإنترنت

أكّد استطلاع عالمي نشر مؤخّراً أنّ القلق المتزايد حول الخصوصية دفع مستخدمي الإنترنت إلى تغيير سلوكهم على الشبكة، إذ أنّ كل شخص من أصل ثلاثة يتجنّب مصطلحات بحث محدّدة أو صفحات إلكترونية لتفادي تتبّعه. وشمل الاستطلاع نحو 10 آلاف شخص من كل 10 أشخاص مشاركين، قالوا إنهم قلقون إزاء كيفية قيام شركات التكنولوجيا بجمع واستخدام بياناتهم الشخصيّة، وعبّر نصفهم عن تخوّفه من أن يكشف نشاطهم على شبكة الإنترنت عن معلومات شخصية حميمة. في السياق عينه، عبّر معظم المشاركين عن قلقهم من النفوذ الذي يتمتّع به عمالقة التكنولوجيا على حياتهم. وقال نحو نصف المشاركين إنهم أصبحوا أكثر حذراً إزاء مشاركة معلومات شخصية على الإنترنت، وأشار أكثر من 30 في المئة منهم أنّهم شرّعوا باستخدام أدوات رقميّة تحد من التتبّع عبر الإنترنت. تجدر الإشارة إلى أنّ شركات التواصل الاجتماعي تواجه مزيداً من التدقيق في قضايا خصوصية البيانات، وتحديداً بعد فضائح عن جمع بيانات عشرات الملايين من المستخدمين من دون موافقتهم.

13/12/2019

أقدم عمل فني في التاريخ

عثر باحثون على ما يُعتقد أنّه أقدم عمل فني معروف في التاريخ حتى الآن، وذلك داخل كهف في جزيرة إندونيسية، حسبما كشفت تقارير صحافية. ويجسّد العمل الفني المطاردة بين صيادين "أشباه بشر" وحيوانات برية. يُقال إنّه رُسم قبل نحو 44 ألف عام في جزيرة سولاويسي، وفقاً لفريق عملي قاده الباحثان ماكسيم أوبرت وآدم بروم. ووفقاً لموقع "نيتشر" المتخصص في الأخبار العلمية، يُعتبر العمل الفني هو الأول من نوعه الذي يرصد عملية صيد. وقال بروم: "نعتقد أنّ الفنانين القدامى كانوا من الهومو سابينز، أحد الأجناس القديمة، وكان التفكير الروحاني والديني لديهم جزءاً من ثقافة الإنسان البدائي في إندونيسيا". ويظهر في اللوحة خنزيران و4 جواميس برية و8 " أشباه بشر" يركضون خلفها بحسب ما أفاد به الباحثون.

نداء الوطن

10/12/2019

تشعر بألم في أذنك؟ شخّص حالتك بهاتفك الذكي!

طوّر علماء من جامعة واشنطن تطبيقاً هاتفيّاً للكشف عن تراكم السائل في الأذن الوسطى. غالباً ما ينجم الالتهاب في هذه المنطقة عن عدوى تجعل السائل يتجمّع وراء طبلة الأذن، ويسبب ضغط ذلك السائل على الجهة الداخلية من الطبلة الألم. يستخدم التطبيق مكبّر الصوت والميكروفون في الهاتف، ويكفي استعمال قمع ورقي صغير على شكل مخروط إلى جانبه. يبث التطبيق سلسلة من الأصوات القصيرة التي تشبه ثرثرة الطيور، تعكس الجهة الخلفية من طبلة الأذن الأصوات نحو ميكروفون الهاتف، ثمّ يحلل التطبيق أنماط التدخل بين مكبّر الصوت والأصوات المنعكسة للكشف عن غياب السائل وراء طبلة الأذن. في تجارب شملت 53 ولداً زاروا الطبيب بسبب ألم في أذنهم، كشف التطبيق عن وجود السائل في 85 من الحالات، وهي أعلى نسبة يستطيع طبيب الأذن تسجيلها. كذلك، كشفت التجارب أنّ التطبيق قدّم أداءً جيّداً بالقدر نفسه في عدد من الهواتف الخليويّة المتنوّعة (حيث تختلف الميكروفونات ومكبرات الصوت).

10/12/2019

روبوت "إسفنجي" "بطل الإنقاذ" بكوارث المستقبل

ابتكر علماء من جامعة كاليفورنيا روبوت بالتعاون مع شركة Robotics Squishy في جذع الروبوت، تكون جميع المكوّنات الكهربائية بأمان، وتحيط بها 6 قضبان فيها أجهزة لامتصاص الصدمات، وتتصل أطرافها بأسلاك فولاذيّة. وبما أنّ جذع الروبوت محاط بهذا الكم من ممتصات الصدمات، يعني ذلك أنّه يحظى بحماية كافية بغض النظر عن طريقة اصطدامه بالأرض. للتدحرج في المساحات، تقوم محرّكات صغيرة في جذع الآلة بتضييق الأسلاك وإرخائها لتعديل شكل الروبوت الخارجي، ما يسمح له بتغيير مركز جاذبيّته.

الديار

13/12/2019

إحصائية "مُخيفة" عن عدد مرضى الإيدز في العالم

أظهرت إحصائية جديدة ارتفاعاً كبيراً في عدد مصابي مرض الإيدز، الذي يعد أحد أخطر الأمراض في العالم. وتم تسجيل 37 مليون و900 ألف حالة إصابة بالإيدز في جميع أنحاء العالم، حيث أصيب عام 2018، 1.7 مليون شخص بالفيروس، حسب ما نقل موقع "فرانكفورتر روند شاو" الألماني. وأوضح الموقع أن 770 ألف شخص، مصاب بهذه الحالة المرضية في جميع أنحاء العالم، توفّوا عام 2018.