TL

الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة، في موعدها غداً في قصر بعبدا، بعدما كانت قد أرجئت من الاثنين الماضي، إلى غد الاثنين. أوساط مطلعة أكدت لـ"تلفزيون لبنان"، عدم وجود اتجاه للإرجاء.

وقبل ساعات من الاستشارات، مشاورات مفتوحة داخل الكتل التي ستعلن مواقفها تباعاً، وبين اللقاءات معلومات غير رسمية عن اجتماع ليلي بين رئيس الجمهورية والرئيس سعد الحريري، في إطار المداولات حول شكل الحكومة التي لا يزال التباين قائما في ماهية تكوينها بين حكومة تكنو- سياسية أو حكومة تكنوقراط.

المنار

اختتم الأسبوع على توتر في الشارع، والأنظار تتجه إلى قصر بعبدا، والطرقات المؤدية إليه الأسبوع الطالع. الاستشارات النيابية الملزمة ما زالت في موعدها والضبابية تلفها. وإلى أن تحصل، تقول مصادر "بيت الوسط"، إن مواصفات رئيس الحكومة الحريري للحكومة الجديدة، لن تتبدل أو تتغير بإنشاء حكومة من الاختصاصيين والاختصاصيات، وإن كتلة "المستقبل" ستؤكد على هذا التوجه في الاستشارات المقررة غداً.

nbn

في الساعات الفاصلة عن موعد الاستشارات النيابية يوم غد الاثنين، تتكثف الاتصالات والمشاورات بين القوى النيابية، لبلورة مواقفها بعد ضرب أخماس بأسداس، وإجراء عمليات سياسية وحسابية على الورقة والقلم، للحصول على رسم تشبيهي لحصيلة الاستشارات.

mtv

نزل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بين المتظاهرين، واثقاً من محبة الناس وتقديرهم لشخصه، ومن دون أن يقر بأخطاء ارتكبها رجاله، وعد بأن لا يتكرر ما حصل أمس، مشيراً إلى أنه تحدث إلى شرطة المجلس النيابي، ودعاها إلى الانضباط في التعاطي مع المنتفضين.

NTV

سجلت زيارة لافتة لجهاز الأمن الداخلي، حيث تفقد اللواء عماد عثمان ساحات وسط بيروت، رافضاً السؤال عن تزامن جولته بعد ستين يوماً من الحراك، مع الاستعداد لاستشارات الغد والتي ستؤمن طريق عودة الحريري إلى السرايا الحكومية. وقال عثمان: أنا محسوب على الدولة وأتصرف لخدمة كل لبنان لا لجهة معينة، ونقطة على السطر.

OTV

على وقع ما سيحصل الليلة في الساحات والتظاهرات، يتحدد بالنسبة للبعض مصير الاستشارات، أو بالأحرى نتائج هذه الاستشارات التي لم يتغير موعدها حتى الساعة. وكان مفاجئاً حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بين المتظاهرين مساء اليوم، بعد سبت عاصف بين مكافحة الشغب والحراك، من ساحة النجمة إلى جسر شارل حلو، وبينهما بيت "الكتائب" المركزي في الصيفي.

LBC

الاستشارات حتى الساعة تبدو حاصلة، كما يبدو أن الرئيس سعد الحريري سيخرج منها رئيساً مكلفاً، إذ تشير آخر الـ"بوانتجات" إلى نيله ما يتراوح بين 68 إلى سبعين أو واحد وسبعين صوتاً، إلا إذا كرت سبحة المفاجآت غداً، وأولها مفاجأة الاسم الذي قد تعلنه كتلة "المستقبل" لترؤس الحكومة، مع ما سيترتب بعدها من ارتدادات على سائر الكتل النيابية والنواب المستقلين.

الميادين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن "​روسيا​ لا ترى بديلاً عن التعاون مع ​تركيا​ لحل قضية إدلب"، مشدداً على أنها "تتوقع تحرير هذه المحافظة السورية من الإرهابيين مما سيضمن أمن العسكريين الروس والسوريين".

الجزيرة

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خيبة أمله" إزاء نتائج قمة المناخ الدولية في مدريد، ووصفها بأنها فرصة ضائعة لمعالجة أزمة الاحتباس الحراري.

العربية

أعلن الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، أن "بلاده لا تتدخل في شؤون ​ليبيا​"، مشدداً على "ضرورة استعادة ​الدولة​ الوطنية هناك"، مشيراً إلى أن "حكومة الوفاق الوطني الليبية "أسيرة" للجماعات المسلحة".