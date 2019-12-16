لبنان الحر

اعتبر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​فادي سعد​ أن "المعطيات التي أدت إلى تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة الأسبوع الماضي لا زالت موجودة اليوم"، مشيراً إلى أن "موضوع تسمية رئيس لتشكيل الحكومة​ المقبلة لا زال موضع درس بالنسبة لنا، وقرار التكتل بالتكليف يتخذ في الاجتماع ولا ​مناورات​ بالموضوع ".

صوت لبنان

اعتبر الرئيس السابق ​أمين الجميل​ أن "ما يشهده ​لبنان​ لم يأت كمفاجأة بل كان متوقعاً بسبب غياب الحوكمة الرشيدة في البلاد وغياب القيادة في المجالات كافة، إضافة إلى انعدام الحس بالمسؤولية".

radio orient

اشار عضو المكتب السياسي في ​تيار المستقبل​ النائب السابق ​مصطفى علوش​ إلى أن "ما حصل بالأمس من غزوات ليست بريئة أو عفوية"، معتبراً أن "هناك نوعاً من "هز العصى" وقد يصل في أي لحظة إلى صدام دموي إذا سقطت نقطة دم واحدة".

اذاعة النور

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​، أن "هناك من يريد معاقبة لبنان على إنجازات شرعية حققها على مقياس القانون الدولي ووثيقة ​الأمم المتحدة​، بأن لكل شعب الحق بالدفاع عن أرضه وعرضه إذا تعرض لاعتداء"، معتبراً أن ما نمر به مؤامرة حقيقية على وطننا لأنهم عجزوا عن هزيمة هذا الوطن بآليتهم العسكرية، فانتقلوا إلى حرب اقتصادية من خلال حصار أقروه بشرعة أممهم وقرارات غربية تقودها ​الولايات المتحدة الأميركية​، عقوبات وحصار لمعاقبة الشعب على صموده وانتصاره على العدو الصهيوني لأنهم يريدون إخراج ​سلاح المقاومة​ من المعادلة السياسية ونبقى ضعفاء، ولكنهم واهمون".

صوت المدى

أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي إلى أنه "لو وقف كلُّ مسؤولٍ سياسيٍّ عندنا أمام الله ‏والتمسَ نورَه لِفَهمِ دوره في تصميمه الخلاصيّ، لكان تصرَّفّ ويتصرَّف خلافاً للنَّمط الذي يسير عليه. لو ‏استلهم السِّياسيُّون إرادة الله بالصَّلاة والتمسوا أنواره الهادية، لما وصل لبنان إلى هذه الحالة البائسة باقتصاده ‏وماليَّته وشللِ مؤسَّساته، ولما تمَّ تجويع الشَّعب وتحقيرُه ورميُ أكثر من ثلثه تحت مستوى الفقر، وحوالي ‏نصفه في حالة البطالة، ولما أقفلَتْ مؤسَّسات وسُرِّح موظَّفون وتفاقمت الأزمة الاجتماعيَّة".‏