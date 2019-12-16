"اللواء" قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن القوات الأميركية موجودة في السعودية على أساس دفاعي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستنهي كافة العقوبات على إيران، عندما تلبي طهران الشروط الضرورية.

"الجمهورية" نبّه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، من أن هناك مجموعات إرهابية في طور التشكل، لافتاً إلى أن هذا التهديد هو هنا دائماً. وأضاف أن هناك خطر لتمدد هذه المجموعات الإرهابية نحو تشاد ونيجيريا، مؤكداً بأنه يجب أن يحاكم المقاتلون الفرنسيون والمقاتلات الفرنسيات حيث ارتكبوا جرائم.

"الجمهورية" عقد قادة دول مجموعة الساحل الخمس، قمة استثنائية في النيجر أمس، بعد مقتل 71 جندياً نيجيرياً في هجوم متطرف، داعياً القادة إلى مزيد من التعاون والدعم الدولي في المعركة ضد التهديد المتطرف.

"الجمهورية" قال رئيس النيجر محمد يوسف أن التهديد الإرهابي لدول الساحل يزداد سوءاً، لافتاً إلى أن الهجمات لا تستهدف فقط مواقع عسكرية بل تقع بشكل متزايد ضد سكان مدنيين، وخصوصاً قادة محليين.

"الشرق" تصاعد التوتر في فرنسا أمس بين الحكومة والمعارضين لمشروع تعديل أنظمة التقاعد في اليوم الحادي عشر من إضراب واسع بقطاع النقل، وذلك بعد يوم من تظاهرات لحركة السترات الصفراء، احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون.

"الشرق الأوسط" رحّلت الولايات المتحدة مسؤولين اثنين بالسفارة الصينية في واشنطن خلال شهر أيلول الماضي، بعدما توجها إلى قاعدة عسكرية حساسة في فرجينيا.

"الشرق الأوسط" تعتزم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإعلان هذا الأسبوع عن بدء سحب نحو 4 ألف جندي أميركي في أفغانستان، كما تدرس زيادة الوجود العسكري بمناطق أخرى بالشرق الأوسط لمواجهة التهديد الإيراني.

"الجمهورية" اعتذر زعيم المعارضة العمالية البريطانية جيريمي كوربن أمس، عن الهزيمة التاريخية التي لحقت بحزبه في الانتخابات التشريعية، وهي الأسوأ منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية، بمواجهة المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، لكن اعتذاره لم يبدد الانتقادات التي يواجهها وسط تساؤلات عن كيفية النهوض بعد هذه الصفعة.

"الشرق الأوسط" أكد وزير الدفاع التركي خلوصي آكار أن بلاده لا تعاني مشاكل مع الأكراد وباقي الشرائح في سوريا، وأن مشكلتها فقط مع ما وصفه بالتنظيمات الإرهابية.

"الشرق الأوسط" وصف رئيس البرلمان الإيراني دور بلاده وتركيا وروسيا في حل المسألة السورية بالمهم جداً.

"الشرق الأوسط" قالت وزارة الدفاع التركية أن قوات عملية "نبع السلام"، تواصل العمل على تأمين احتياجات سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين شمال شرقي سوريا بالتعاون مع المؤسسات المعنية.

"الجمهورية" أكد وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف أهمية التوصل إلى مقاربة إقليمية جديدة تقوم على الحوار المتبادل.

"الجمهورية" أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي، أن الأعداء يستغلون مشاكل الشعب الاقتصادية والمعيشية لشن حرب نفسية، معتبراً أن من يعمل على تيئيس المواطنين يعمل لمصلحة العدو.

"الجمهورية" جددت إيران أمس الدعوة لتوقيع اتفاق عدم اعتداء بينها وبين دول الخليج، مع التوصل لمقاربة قائمة على الحوار لحل نزاعات المنطقة.