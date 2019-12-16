"الشرق الأوسط" قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن بلاده لا ترى بديلاً عن التعاون مع تركيا لحل قضية إدلب، مشيراً إلى أن روسيا لا تخفي قلقها بسبب استمرار التهديد الإرهابي انطلاقاً من هذه المنطقة. وأضاف بيسكوف أن موسكو تتوقع تحرير هذه المحافظة السورية من الإرهابيين، مما سيضمن أمن العسكريين الروس والسوريين.

"اللواء" أكد تحالف "سائرون" في العراق الذي يقوده مقتدى الصدر أمس، رفضه ترشيح أي اسم لرئاسة الحكومة العراقية ما لم تنطبق عليه شروط المتظاهرين.

"الشرق الأوسط" أكد مصدر برلماني في تونس أن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، تعهد بالإعلان عن تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام.

"الجمهورية" توفي الناشط العراقي محمد جاسم الدجيلي أمس، متأثراً بجروح أصيب بها بعدما تعرض لإطلاق نار من مسلحين ليل أمس الأول، في أحد أحياء بغداد، ليكون بذلك رابع ناشط يتعرض للقتل خلال أسبوعين.

"الجمهورية" يواصل الرئيس العراقي برهم صالح إجراء مشاورات مكثفة مع قادة الكتل السياسية والفاعليات الشعبية والاجتماعية والنخب الأكاديمية والنقابات والاتحادات المهنية وشرائح مختلفة من المجتمع، لفرض تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد الشعب.

"الجمهورية" ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، التقى مستشار الأمن القومي العراقي فالح الفياض وبحثا أحدث التطورات في العراق.

"الجمهورية" طالبت الحكومة اليمنية أمس الأمم المتحدة، بالتدخل لوقف المحاكمات التي تجريها جماعة أنصار الله لمعتقلين لديها بدعوى تخابرهم مع التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك بعد إعلان الجماعة إعدام 4 بتلك التهمة.

"النهار" صرح وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني السبت، بأن تقدماً طفيفاً أحرز في سبيل حل الخلاف، الذي نشب قبل سنتين ونصف مع بعض جيرانها، وذلك بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني للسعودية.

"الشرق الأوسط" أعلن في الجزائر أمس أن الرئيس المنتخب عبد المجيد تبون، سيؤدي اليمين الدستورية ويباشر مهامه رئيساً للبلاد الخميس المقبل.

"الجمهورية" اتخذت تركيا خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، بإحالتها إلى البرلمان اتفاقاً ثنائياً يشمل بنود إطلاق قوة رد فعل سريع إذا طلبت طرابلس، وكانت أنقرة وطرابلس وقعتا أواخر الشهر الماضي اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقعتا على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، تعتبرها اليونان انتهاكاً للقانون الدولي.

"الجمهورية" أعلن الرئيس التركي أمس أن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، هو شخصية غير شرعية وأنه يمتلك كياناً غير شرعي.

"الجمهورية" أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن أردوغان بحث مع رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، البرنامج التنفيذي لمذكرتي التفاهم الموقعتين في تشرين الثاني الماضي، حول التعاون الأمني وتعيين الحدود البحرية وآليات تفعيلها.

"الجمهورية" اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الوفاق الوطني الليبية "أسيرة" للجماعات المسلحة، معتبراً أن بلاده لا تتدخل في شؤون ليبيا.