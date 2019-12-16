الشرق/ يحي احمد الكعكي

تحدّث عن الاستشارات النيابية لتكليف شخصيّة تشكيل الحكومة المنتظرة منذ أكثر من ٤٥ يوماً، وقال إنّه من المفترض أن يؤدي، النواب، الواجب الوطني في هذه الاستشارات، التي سيشتركون فيها، مضيفاً أنّه من المفترض أن يمثلوا "الوطن كله" وليس مناطقهم أو أحزابهم وتياراتهم، وأشار أنّه من هنا، نقرأ "الاستشارات النيابية" في هذه اللحظة الاستثنائية التاريخية في تاريخ "لبنان" عبر الأزمنة، معتبراً أنّها مشاركة في "فرض وطني" من أجل هدف أغلى منه، حتى ولو لم يكن ملموساً في الواقع، وهو "الوطن"، و"المصالح الوطنية العليا" أو "خير عام الوطن".

الديار/ فادي عيد

كتب عن الحراك الشعبي والسيناريوهات الحكومية، ونقل عن أوساط نيابية بارزة قولها إنّ توقيعاً جديداً سوف يضاف إلى مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لو سلكت الاستشارات النيابية المرتقبة اليوم طريقها، وبشكل مريح، في اتجاه تسمية الرئيس سعد الحريري، معتبراً أنّه المرشّح الأول والوحيد لتولّي هذه المهمة الصعبة. وتابع مؤكّداً أنّ فترة ما بعد التسمية والتكليف ستكون الأصعب، ليس فقط على الرئيس الحريري، بل أيضاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لأنّ الطرف الثالث الذي سيوقّع، وبِحِبر غير منظور على مرسوم تأليف الحكومة هو الحراك الشعبي الذي لم يقل كلمته بعد، وإن كان يدعو منذ اليوم الأول إلى نزول اللبنانيين إلى الشارع، إلى تشكيل حكومة تكنوقراط، مشيراً أنّه لن يرضى بأي صيغة حكومية مخالفة، أو قد يقبل بتسوية فيما لو اتفقت كل الأطراف على حكومة اختصاصيين وملوّنة بحضور سياسي.

اللواء/ غاصب المختار

عرض للوضع الحكومي والاستشارات النيابية، مشيراً أنّها تجري اليوم في القصر الجمهوري وسط تباينات في المواقف من تكليف رئيس لتشكيل الحكومة، واتّصالات مكثّفة كانت لا زالت جارية حتى ليل أمس، بين القوى السياسية لتقرير الموقف من التكليف، ونقل عن مصادر متابعة عن قرب قولها "إنّ مسألة التأليف باتت مسألة أخرى يجري البحث في تفاصيلها بعد التكليف، إذا تم كما هو مقرر بسلاسة للرئيس سعد الحريري وبعدد أصوات قد يفوق السبعبن صوتاً، ما لم تحصل تطورات في الساعات الأخيرة تقلب المشهد السياسي". وقال إنّه يبدو من خلال غموض بعض المواقف السياسية، أنّ ثمة مناورات تجري حول التكليف والتأليف لا يعرف أحد كيف ستنتهي إلا بانتهاء الاستشارات وبدء مفاوضات التأليف، لافتاً أنّ كل فريق سياسي يسعى إلى فرض رؤيته للتشكيلة الحكومية آخذين بعين الاعتبار موقف الشارع أيضاً، متسائلاً: أي شارع سيتمثل؟ وكيف نُرضي الشارع المنقسم بين من يريد الحريري ومن يعتبره من ضمن الطبقة التي يسعى لتغييرها؟ خاتماً بالقول إنّه في كل الأحوال قد تكون الكلمة الأخيرة للشارع وليس للقوى السياسية وحدها.

الأخبار/هيثم الموسوي

رأى أنّه لا تبدو طريق الاستشارات النيابية المٌلزِمة والمحدّدة اليوم لتكليف رئيس الحكومة العتيدة معبّدة بالتوافُق، حتّى ولو كانَت المُعطيات حتى ساعات الليل المتأخرة أمس تقاطعت حول إمكان ألاّ يجتاز الرئيس سعد الحريري لعتبة الستين صوتاً من أصل 128 نائباً، ونقل عن أكثر من مصدر سياسي قوله إنّ شكل الحكومة سيجعل مهمّة التأليف "شبه مستحيلة" مشيراً أنّ الظروف والعوامل المحيطة بعملية التأليف باتت متشابكة إلى حدّ "مسدود"، ولا تقلّ نتائجها غموضاً ومأسوية عن مصير البلد المالي - الاقتصادي وسطَ توقعات بتسارع وتيرة الانهيار والنكبات المعيشية التي حذّر رئيس مجلس النواب نبيه بري من أن تفضي إلى "مجاعة"!

البناء/ محمد حميّة

تحت عنوان "الحريري يُكلّف اليوم بأغلبية منخفضة.. وأمر عمليات بتفجير الشارع معركة تأليف طويلة ستدخِل البلاد في فوضى سياسية ومالية وأمنية"، أشار أنّ الاستشارات النيابية التي ستُجرى في موعدها اليوم، ستفضي إلى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري لتأليف الحكومة الجديدة، لكن بأغلبية عادية بين 60 و70 نائباً أي ما يعادل نصف أعضاء المجلس النيابي، مشيراً أنّها تُعد أغلبية ضعيفة نسبةً لعدد الأصوات التي كُلف بها الحريري في الحكومات السابقة، ما يجعله مجبراً على التفاوض مع الأكثرية النيابية وتحديداً تكتل لبنان القوي وثنائي أمل وحزب الله لتأليف الحكومة. ونقل عن مصادره قوله إنّه، رغم أن لا رؤية للتأليف حتى الآن، فإنّ اقتراحاً قيد التداول يقضي بتأليف حكومة تكنوقراط من الأحزاب السياسية من خارج الصف الأول كحل وسط، معتبراً أنّ الطرح لم يتبلوّر حتى الساعة بانتظار البدء بمرحلة التأليف.

النهار/ ابراهيم بيرم

توقع أن يعود الرئيس سعد الحريري اليوم إلى السلطة بدعم الثنائي الشيعي أمل وحزب الله، مشيراً إلى أنه توازياً مع عملية التكليف بدأت تظهر خططاً لإنهاك الانتفاضة وإخراجها من الساحات.

النهار/ رضوان عقيل

قال إن الرئيس ميشال عون لن يعلن موقفه النهائي من المشاركة في الحكومة أو عدمها إلاّ عند حلول البحث الجدي في التأليف، مضيفاً أن بعبدا اعترفت بأحقية المطالب التي ينادي بها أصحابها الحقيقيون. وكشف عن مصادره قولها إن ثمة تسجيلات تكشف عن مواقع وجهات تنفذ أوامر تتلقاها من أصابع في الخارج وتركز على تحقيق جملة من النقاط ولا تهمها مصلحة اللبنانيين بل السعي إلى تطويق عهد العماد ميشال عون وكل من يمثله.

الجمهورية/ نبيل هيثم

نقل عن الرئيس نبيه بري قوله: أشعر بالحزن لما بلغه حال بلدنا، عندما يأتي إلينا زائر أجنبي ويعبر عن عاطفة تجاه لبنان، ويقدم النصائح، ويقول بأن مسؤولية اللبنانيين إنقاذ بلدهم، كلام يشعرنا بأن دولهم- الأوروبية على وجه التحديد حريصة على لبنان لإخراجه من أزمته أكثر من حرص اللبنانيين على بلدهم. وذكّر بموقف الرئيس نبيه بري المعارض لاستقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، إلاّ أن الأخير لم يسمع من بري بل أصرّ على موقفه واستقال، ويقول الرئيس بري: "لو أن الحريري سمع مني ولم يستقل لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن العهد يخوض مواجهة "يا قاتل يا مقتول" مع الرئيس سعد الحريري الذي انتقلت العلاقة معه من الغرام غير المفهوم إلى الانتقام غير المبرر.