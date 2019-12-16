The New York Times

المحادثات المناخية في الأمم المتحدة تنتهي بعدد قليل من الالتزامات وبفرصة "ضائعة"

اختتمت محادثات الأمم المتحدة في وقت مبكر من صباح الأحد مع امتناع الولايات المتحدة وغيرها من كبار الملوثين عن الالتزام بإجراءات غير ملزمة من شأنها تشجيع البلدان على تبني أهداف أكثر طموحاً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة العام المقبل ليظهر من خلال هذه المحادثات أسوأ نتيجة وصلت إليها محادثات مناخية خلال ربع قرن من الزمن.

وبسبب انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس المناخي، كانت هذه المحادثات الفرصة الأخيرة من خلال مشاركة وفود أميركية في المحادثات المناخية السنوية للوصول إلى نقطة تحوّل في مفاوضات المناخ العالمية، بالنظر إلى تأثير واشنطن على هذه المفاوضات سواء كان ذلك من ناحية سلبية أو إيجابية.

استخدمت إدارة ترامب الاجتماع الأخير لطرح مجموعة من المقترحات، بما في ذلك آلية لتعويض البلدان النامية عن الخسائر التي تنجم عن العواصف القوية والجفاف وارتفاع مستوى البحار وغيرها من آثار الاحتباس الحراري.

وأظهرت المفاوضات السنوية، التي عُقدت في مدريد هذا العام، الفجوات الهائلة بين ما يقول العلماء إن العالم بحاجة إليه وما يبدي أهم قادة العالم استعدادهم لمناقشته أو حتى القيام به.

The New York Times

الولايات المتحدة طردت سراً مسؤولين صينيين يُشتبه بعملهما في مجال التجسس بعد خرق قاعدة عسكرية أميركية

طردت الحكومة الأميركية سراً اثنين من مسؤولي السفارة الصينية في خريف هذا العام بعد أن توجها إلى قاعدة عسكرية حساسة في فرجينيا، وفقاً لأطراف على علم بالحادث. هذا الطرد هو الأول من نوعه لدبلوماسيين صينيين يُشتبه في قيامهم بالتجسس منذ أكثر من 30 عاماً.

وقال أشخاص على علم بعملية بالطرد إن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن أحد المسؤولين الصينيين على الأقل كان ضابط استخبارات يعمل تحت غطاء دبلوماسي. تهرّبت المجموعة، التي كانت تضم زوجتي المسؤولين عند محاولة توقيفهم من قبل أفراد عسكريين أميركيين كانوا يطاردونهم ولم يتوقفوا إلا بعد أن سدّت سيارات الإطفاء طريقهم.

زادت هذه الحادثة التي لم تأتِ على ذكرها واشنطن أو بكين من المخاوف في أوساط إدارة ترامب من أن الصين تكثف جهودها التجسسية في الولايات المتحدة، خاصة وأن الدولتين تخوضان منافسة استراتيجية واقتصادية عالمية بشكل متزايد. ويقول مسؤولون استخباراتيون أميركيون إن الصين تشكل تهديداً للتجسس أكبر من أي دولة أخرى.

وقال مسؤولون إن عمليات الطرد، وهي الأولى على ما يبدو منذ أن طردت الولايات المتحدة اثنين من موظفي السفارة الصينية بغطاء دبلوماسي في عام 1987، تُظهر أن الحكومة الأميركية تتخذ الآن موقفاً أكثر تشدداً ضد التجسس المشتبه به من جانب الصين.

روسيا اليوم

روسيا تحذر دول أوروبا من احتمال تعرضها لـ"ضربة جوابية" حال احتضانها صواريخ أميركية جديدة

حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الأوروبية التي ستوافق على نشر صواريخ أميركية جديدة على أراضيها من خطر تعرّضها لضربة جوابية محتملة حال اندلاع مواجهة عسكرية.

وقال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية، الفريق الأول سيرغي كاراكاييف، في حديث لجريدة "كراسنايا زفيزدا" ("النجم الأحمر") التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "بلا شك يؤخذ بعين الاعتبار عند التخطيط لمهمات ضمان الأمن الوطني تأثير تداعيات انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، والانتشار اللاحق للصواريخ متوسطة المدى الأميركية في أوروبا، والمخاطر والتهديدات المرتبطة بذلك".

وأضاف كاراكاييف: "وفي حال اتخاذ الولايات المتحدة هذه العقوبات، ستواجه الخطر الأكبر للتعرض لضربة جوابية الدول التي ستوافق على احتضان الأسلحة الأميركية".

وأشار كاراكاييف مع ذلك إلى أن "دائرة المهمات الموضوعة على عاتق قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية والخاصة بضمان الردع النووي لن تشهد أي تغييرات".

ولفت المسؤول العسكري الروسي إلى أن الولايات المتحدة تحظى بمجموعة كبيرة من الخيارات لإنتاج صواريخ جديدة متوسطة المدى، بما في ذلك على أساس تطوير منصات الإطلاق من طراز "Mk-41".

وأوضح في هذا السياق أن القوات الأميركية تخطّط لإجراء اختبارات لصاروخين جديدين بمدى 1000 كيلومتر و3000 كيلومتر حتى نهاية العام الجاري.

وخرجت الولايات المتحدة، يوم 2 أغسطس 2019، من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى التي أبرمتها مع الاتحاد السوفيتي عام 1987.

وحذر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرارا، الولايات المتحدة من أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة حال إقدام الحكومة الأميركية على تصميم ونشر مثل هذه الصواريخ في أراضي دول العالم، داعيا مع ذلك إلى إجراء مفاوضات حول إبرام معاهدة جديدة لمنع اندلاع سباق تسلح.